Napoli está en línea con la firma del delantero del Manchester United Rasmus Hojlund en un préstamo de temporada, y el jugador continúa actuando profesionalmente alrededor del club

Rasmus Hojlund no ha estado jugando para el Manchester United desde el mes pasado (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Rasmus Hojlund envió su apoyo a sus compañeros de equipo del Manchester United antes de su empate en la tercera ronda de la Copa Carabao contra Grimsby Town.

El delantero no participó en el procedimiento para un tercer día consecutivo del partido cuando se acerca un préstamo a Napoli. Como el Manchester Evening News Reportó el martes por la noche, los campeones italianos hicieron un acuerdo de préstamo para la hora pico.

United insistió en que una obligación de comprar también es parte del acuerdo después de recibir una propuesta sin tal grabación. Romelu Lukaku, que aumenta una lesión que podría haber dejado de lado el avance central por hasta cuatro meses, Napoli ahora ha activo.

Hojlund, sin embargo, continúa apoyando a sus actuales compañeros de equipo. Volvió a publicar las imágenes gráficas de la alineación del club en su historia de Instagram y agregó las palabras: «V;

Manchester United -Attacker Rasmus Hojlund envió su aliento para la colisión contra Grimsby Town (Imagen: Instagram / Rasmus.hoeJlund)

El equipo incluye a Benjamin Sesko, quien ha reemplazado efectivamente al internacional de Dinamarca en el equipo en Old Trafford. Las fuentes en el vecindario de Hojlund pensaron que debería irse si United comprara un nuevo centro hacia adelante, como los hombres dieron a conocer a principios de este mes.

Inicialmente, Milán mostró interés en la prisa antes de que Napoli apareciera como los corredores de los frontales. Hojlund anotó nueve goles en la Serie A para Atalanta, más otro en la Coppa Italia, durante una sola temporada en Atalanta antes de llegar al United.

Desde entonces, el jugador de 22 años ha anotado 26 veces más de 95 juegos en rojo, pero seguramente nunca se desempeñará para el club durante un siglo. La escritura apareció en la pared en mayo cuando los hombres informaron que Hojlund había perdido la confianza de las figuras de alto nivel.

Hojlund, sin embargo, jugó lo suficiente durante los primeros cuatro partidos amistosos del club. Pero todo eso cambió este mes, con la firma de Sesko para indicar el final de su tiempo en Old Trafford.

