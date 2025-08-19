El primer hombre transfiere noticias y rumores en medio de la especulación sobre el futuro de Rasmus Hojlund en Old Trafford.

La oferta del Manchester United para descargar a Rasmus Hojlund fue un gran golpe después de que el movimiento propuesto de Rodrigo Muniz a Atalanta lo ha caído. Hojlund, de 22 años, no estaba incluido en el equipo de United para enfrentarse al Arsenal, en su recaudador de cortinas de la Premier League el domingo, mientras que los Rojos querían cobrar el danés.

Ruben Amorim llamó para omitirlo, con la decisión respaldada por el liderazgo superior. Hojlund dijo que espera quedarse en Old Trafford y luchar por su lugar, pero United quiere moverlo más lejos. Los Rojos han colocado un precio de venta de £ 40 millones en la cabeza de Hojlund, aunque se puede considerar un préstamo con una opción de comprar.

Ahora el intento de United de vender Hojlund ha alcanzado un obstáculo con uno de sus valores potenciales, Fulham, para retener su estrella, pronosticó a Muniz, a pesar de una oferta del lado de la serie Atalanta.

Según Fabrizio Romano, la propuesta de Atalanta Switch para Muniz fue eliminada después de que Fulham no había aceptado la propuesta de £ 34.5 millones de £ 34.5 millones. En cambio, el lado de Ivan Juric cierra un acuerdo para firmar a Nikola Kristovic de Lecce.

Fulham permaneció libre de que no venderían a Muniz hasta que llegara un reemplazo, mientras que el extraordinario atacante unido Hojlund fue uno de los que los blancos estaban interesados.

Pero con Fulham en curso para mantener los servicios de Muniz, el intento de United de vender Hojlund se ha detenido considerablemente. El Dinamarca Internacional también está vinculado este verano a un traslado a AC Milan y Napoli.

Hojlund hizo un claro comienzo de su carrera en el United, después de que sus £ 62 millones más complementos se mudaron de Atalanta en 2023 y anotaron 16 veces en 43 juegos en su temporada de debut. Sin embargo, luchó por la última campaña y su futuro se ha vuelto incierto este verano, con Amorim de Dane no parecía favorecer.

Hablando después de que Hojlund no se enfrentó al Arsenal, Amorim advirtió al delantero de 22 años que permanecerá al margen si no «hace lo que se necesita».

«En United, si no haces lo que se necesita, un compañero de equipo ocupará tu lugar», dijo Amorim. «He cometido muchos errores, pero he demostrado que si lo ganas, jugarás».

El entrenador en jefe agregó: «Tiene que luchar por su lugar. Veremos lo que sucederá en el mercado.

«Rasmus tiene las mismas características que Ben [Sesko]Entonces, a veces tenemos que elegir. «

