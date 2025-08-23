Rasmus Hojlund Man United Exit Timeline NA vers ‘Oferta’ como decisión de transferencia de £ 39 millones ‘tomada’

Last Manchester United Transfer News con una actualización sobre Rasmus Hojlund y Antony

Manchester United Vooruit Rasmus Hojlund (Imagen: Getty Images)

Manchester United va a los últimos días de la estrella de transferencia con muchas cosas que hacer.

Se dice que el club está en un acuerdo para firmar a Senne Lammens de Royal Amberes, con conversaciones de club a club con el atuendo belga sobre un acuerdo para el portero, quien, entre otras cosas, atrajo a Inter Milán este verano, habría tenido lugar. Lammen, de 23 años, habló en la Jupiler Pro League la temporada pasada y mantuvo siete hojas limpias en 30 actuaciones.

En otros lugares, United permanece en el mercado para un nuevo centrocampista central, mientras que también se espera que sea un foco sacar a los jugadores de la puerta antes de la fecha límite del 1 de septiembre.

Con esto en mente, Manchester Evening News ha echado un vistazo a las últimas noticias de transmisión de Old Trafford …

Hojlund Último

Se espera que una decisión sobre el futuro de Rasmus Hojlund tome unos días más, según el Florian Plettenberg de Sky Alemania. El periodista dice que el líder de 22 años fue ofrecido al Bayern Munich en préstamo, pero el lado de la Bundesliga explora otras opciones.

En cambio, Napoli está trabajando en un acuerdo de préstamo para el delantero, después de la última lesión de Romelu Lukaku, pero la decisión del jugador puede llevar unos días más. RB Leipzig y AC Milan pertenecen a los demás que están interesados ​​en Hojlund, que no se pusieron de pie durante la derrota del domingo pasado contra el Arsenal.

Los hombres dicen: Hojlund de Old Trafford antes del final del verano, la mejor resolución para todas las partes sería. Amorim no parece querer a Hojlund como parte de su equipo unido y tiene sentido tratar con él.

En lo que respecta a su destino, creo que Napoli sería el más ideal para él. Antonio Conte ha demostrado que puede obtener lo mejor de los jugadores, como Scott McTominay vio la temporada pasada, y puede hacer lo mismo con Hojlund.

Decisión antonde

Fenerbahce acordó obtener el precio de venta de £ 39 millones del Manchester United para Antony antes de la fecha límite de la transferencia de verano, según él. Según los informes, el ex gerente del United José Mourinho quiere llevar al brasileño a Estambul.

ESPN Brasil, sin embargo, ha informado que el jugador de 25 años no está convencido de que se una al lado de José Mourinho y representa a otro equipo, probablemente Real Betis. Antony pasó la segunda mitad de la temporada 2024/25 en Betis, anotó nueve goles y ofreció cinco asistencias en 26 actuaciones.

Los hombres dicen: No es sorprendente ver que Antony quiere un cambio a Real Betis, después de su impresionante forma en la segunda mitad de la temporada pasada. Parecía haber recibido su mojo, después de unos años difíciles en United.

Fenerbahce sería un destino intrigante si Antony eligiera ir allí, porque iba a colocar junto al antiguo Aston Villa Vooruit Jhon Duran en una emocionante línea de frente para los hombres de Mourinho.