Rasmus Hojlund impresiona en el Napoli tras la cesión del Manchester United

Rasmus Hojlund se robó el espectáculo del Napoli cuando el delantero del Manchester United anotó un gol en la victoria por 2-1 contra la Juventus en la Serie A el domingo.

Rasmus Hojlund celebra tras su gol del Napoli ante la Juventus (Imagen: Getty Images)

El delantero del Manchester United, Rasmus Hojlund, puso fin a su sequía de goles de ocho partidos cuando anotó DOS VECES para el Napoli durante la victoria por 2-1 contra la Juventus el domingo por la noche.

Hojlund, de 22 años, fue cedido al Nápoles con obligación de compra en verano. El danés firmará por el equipo de Antonio Conte en 2026 con un contrato permanente de £ 38 millones en caso de que el club italiano consiga un lugar en la Liga de Campeones.

Después de un buen comienzo en Nápoles, la forma de Hojlund parecía haber sufrido un descenso drástico. El jugador del United sólo había marcado cuatro goles en trece partidos contra la Juventus.

Eso incluyó una racha de cero goles en ocho partidos, pero la suerte de Hojlund cambió cuando el Napoli se enfrentó a la Juve. Después de realizar algunas actuaciones impresionantes en la Serie A, ayudando a su equipo a vencer al Atalanta y la Roma (consiguiendo una asistencia en ambos), marcó un gol para que el Napoli superara al Inter de Milán y alcanzara la cima de la tabla.

El primero de Hojlund llegó en el minuto siete. David Neres envió un centro atractivo al área penal y Hojlund escapó de su marcador antes de guiar el balón al fondo de la red.

Después de que Kenan Yildiz empatara para la Juventus, Hojlund volvió a poner al Napoli en ventaja en el minuto 78. Cabeceó el balón a quemarropa después de que Weston McKennie lo pusiera en su camino. El ex jugador del Atalanta suma ya diez goles y tres asistencias en todas las competiciones esta temporada.

El doblete de Hojlund se produjo apenas una semana después de que dejara claro que el éxito del equipo en Napoli es su máxima prioridad. «Por supuesto que me gustaría volver a marcar muchos goles y empezar a hacerlo rápidamente, pero es importante contribuir siempre al equipo y estoy feliz de poder ayudar con eso», dijo después de que el Napoli derrotara a la Roma el pasado domingo.

«Hago lo mejor que puedo para ser útil. Me considero un jugador de equipo: ganar es más importante que marcar goles».

Rasmus Hojlund marcó un doblete del Napoli ante la Juventus (Imagen: Getty Images)

Hojlund volverá a la acción el miércoles cuando el Napoli visite al Benfica en la Liga de Campeones. Luego viajarán a Udinese el domingo 14 de diciembre antes de enfrentarse al AC Milan en la Supercopa Italiana.

Tras la victoria de su equipo sobre la Juventus, Conte elogió a su equipo. «Los jugadores merecen todos los elogios. Sólo podemos agradecerles porque en un momento de extrema dificultad y con tan pocos jugadores disponibles estamos haciendo cosas increíbles», dijo a DAZN el ex entrenador del Tottenham y del Chelsea.

«Todos los que juegan vienen con mucho carácter y sentido de responsabilidad. Estos muchachos han mejorado mucho en ese sentido y me llena de orgullo porque sintieron lo que estábamos haciendo, entendieron la dificultad del momento y dieron respuestas notables».

El Napoli está un punto por encima del Inter en la cima de la Serie A, después de 31 puntos en catorce partidos. El AC Milan está a tres puntos del equipo de Conte en el tercer lugar, mientras que la Roma está cuarta y a cuatro puntos de la cima.