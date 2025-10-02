Rasmus Hojlund frota la sal en Man United Heridas con enfatizado Kevin de Bruyne -BoodsChap

Manchester United -Loaner Rasmus Hojlund y el ex centrocampista de Manchester City Kevin de Bruyne estuvieron en la Liga de Campeones el miércoles para Napoli

Rasmus Hojlund anotó dos veces el miércoles para Napoli (Imagen: Getty Images)

Rasmus Hojlund publicó un mensaje irónico después de que Kevin de Bruyne lo ayudó dos veces durante la victoria por 2-1 de Napoli contra CP deportivo en la Liga de Campeones.

Hojlund, de 22 años, dejó el Manchester United el mes pasado para firmar a Napoli para un acuerdo de préstamo estacional con la obligación de comprar. Desde entonces, el internacional de Dinamarca ha hecho un comienzo impresionante de su carrera en el Diego Armando Maradona Stadium y anotó su segundo y tercer gol para el club el miércoles.

Hojlund abrió el puntaje contra el deporte en el minuto 36 y llegó al final de un pase sublime del ex hombre de Manchester City de Bruyne antes de lanzar el balón más allá del portero.

Después de que Luis Suárez desde el lugar para Sporting fue nivelado, Hojlund estaba trabajando en él nuevamente cuando Napoli estaba a cargo en el minuto 79. De Bruyne fue el proveedor por segunda vez y cortó una maravillosa cruz en la caja para que Hojlund atacara y lideró el balón más allá del ‘arquero para completar su aparato ortopédico.

A pesar de una ola de presión de Sporting Late, Napoli se aferró a reclamar su primera victoria en la Liga de Campeones de la temporada después de haber perdido contra Manchester City hace cuatro días.

En Instagram después del juego, Hojlund publicó un mensaje que podría encontrar a los fanáticos de United y City.

Además de dos imágenes de él que celebraron su doble, dijo Hojlund, con la ayuda de las marcas de discurso: «Højlund anota dos veces en la Liga de Campeones después de dos asistencias de Kevin de Bruyne» no estaba en mi tarjeta de bingo 2025.

Hojlund ahora lo ha encontrado tres veces en cinco actuaciones para Napoli desde su mudanza del United, con su otro gol en su debut contra la Fiorentina.

En cuanto a De Bruyne, inmediatamente causó una impresión después de su cambio a Nápoles desde la ciudad en el verano, aunque había algunas preocupaciones sobre una posible brecha después de que el belga había cortado una figura frustrada después de su segunda mitad de reemplazo contra el AC Milan el domingo.

Cuando se le preguntó sobre esto, Napoli -Baas Antonio Conte dijo sobre esto y su desempeño contra Sporty, Kevin, en comparación con las otras sesiones de firma, proviene de una realidad diferente. Pasó años en la ciudad y jugó al más alto nivel.

«No tengo nada que decirle, es un chico muy bueno y trabaja duro. Entiendo su deseo de jugar, pero también hay reemplazos. Quiero ganar y si los hago, es con la intención de mejorar el equipo.

«Entonces es normal que se discutan en los medios, dependiendo de los resultados; lo más importante es que todos dan todo para el equipo».

