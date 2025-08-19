Rasmus Hojlund establecido para el hombre instantáneo United Transfer Reality Check después de la brutal decisión del Arsenal

Manchester United escupe a Rasmus Hojlund probablemente no será parte de los planes de Ruben Amorim esta temporada, después de una gran parte de su tiempo en Old Trafford hasta ahora

Manchester United escupe Rasmus Hojlund representa un futuro incierto en Old Trafford después de la llegada de Benjamin Sesko (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images)

Manchester United escupe Rasmus Hojlund está vinculado a un cambio sorpresa a Fulham.

La llegada de Benjamin Sesko a Old Trafford de RB Leipzig ha visto a Hojlund caer en la gracia este verano en United. El internacional danés fue un reemplazo no utilizado para la última pretemporada de United contra Fiorentina y fue completamente omitido de su equipo para el primer partido de la temporada el domingo en casa en el Arsenal.

Hojlund llegó en agosto de 2023, pero tiene dificultades para convertirse en el anotador de goles consistente Ruben Amorim y su predecesor Erik Ten Hag necesarios desesperadamente. El ex atacante de Atalanta anotó 16 goles en su primera temporada, pero solo 10 tuvieron éxito en el período anterior.

El AC Milan y la Juventus han sido los más conectados en las últimas semanas, pero ha surgido una posible estancia en la Premier League. Lo independiente afirman que los siguientes oponentes de United, Fulham, muestran interés para el jugador de 22 años.

Se ha informado que la posibilidad de que Rodrigo Muniz salga del club de Londres, podría verlos avanzando a la vanguardia. Se ha sugerido que United quiere £ 40 millones para Hojlund.

El joven delantero analizará su nuevo equipo potencial cuando United viaja a Craven Cottage el domingo (4.30 pm en la hora del Reino Unido). Aunque cada vez que es extremadamente improbable al lado de Marco Silva, podrá juzgar lo que Fulham podría ofrecer.

Los hombres de Silva comenzaron la nueva temporada el sábado con un empate 1-1 en Brighton & Hove Albion y necesitaban un ecualizador de tiempo de parada para salvar un punto.

Significa que tanto United como Fulham perseguirán sus primeros tres puntos de la campaña 2025/26 este fin de semana, y Hojlund ciertamente buscará interés cuando el interés de los Cottagers sea real. Todavía podría haber un arco de redención en el fútbol inglés para un jugador que a menudo ha observado su profundidad durante un período turbulento en M16.

