Rasmus Hojlund envía un mensaje claro al Man United tras la encrucijada de transferencia del Napoli

Rasmus Hojlund ayudó al Napoli a conseguir su primera victoria esta temporada en Arabia Saudita el lunes por la noche y apuntó al Manchester United en las redes sociales.

Rasmus Hojlund ha puesto su atención en el Manchester United tras ganar la Supercopa Italiana con el Napoli (Imagen: Getty Images)

Rasmus Hojlund atacó al Manchester United después de ayudar al Napoli a ganar la Supercopa Italiana con una victoria por 2-0 sobre el Bolonia el lunes por la noche.

David Neres anotó los dos goles en Arabia Saudita para darle a los campeones italianos su primera victoria en el torneo desde 2014. Hojlund jugó todo el partido en ataque para ayudar a los hombres de Antonio Conte a conseguir la victoria.

El delantero se mudó a Nápoles este verano en préstamo por una temporada, que se espera que se vuelva permanente en el verano. Se cree que el traslado del internacional danés a Italia será permanente si se cumplen ciertas condiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones.

Hojlund anotó sólo cuatro goles para el United la temporada pasada y fue empujado hacia abajo en la clasificación gracias a la revisión ofensiva de Ruben Amorim. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko firmaron, lo que significa que Hojlund podría irse.

Desde su llegada al Napoli, el jugador de 22 años ha marcado siete goles en 19 partidos. Después de ser titular en Gli Azzurri junto a Scott McTominay, Hojlund recurrió a Instagram para centrarse en su club matriz.

El delantero publicó una foto suya con el trofeo y escribió: «Qué gran decisión parece».

La publicación resonó en varios excompañeros de Hojlund en el United, incluidos Lisandro Martínez, Chido Obi, Patrick Dorgu y Andre Onana. Dorgu y Obi también comentaron la publicación para felicitar al delantero.

Después del partido, Conte habló sobre la calidad de su equipo y se unió a Hojlund para dirigir una burla al United. «Si miramos cuántas oportunidades creamos, podríamos haber sido mucho más efectivos», dijo. «Jugamos un gran partido en todos los sentidos.

“El primer gol fue un momento brillante de un campeón; las situaciones restantes fueron cuidadosamente diseñadas para presionar a los oponentes con muchos jugadores alrededor del área penal.

«Hojlund y McTominay no jugaron para el Manchester United, así que debe haber una razón para ello, dado el trabajo que mi personal y yo hemos realizado. Creo que nuestro trabajo es ampliar el conocimiento de un jugador y hacerlo más fuerte».

«Invierto mucho en eso y creo que todos los jugadores con los que he trabajado siempre han salido mejor técnica, táctica y mentalmente. Nos faltó un final clínico contra un equipo fuerte, pero aún así fue una gran actuación y sólo puedo estar feliz y orgulloso».