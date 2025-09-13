Rasmus Hojlund envía a un hombre directo United -BoodSchap después de la brutal decisión de transferencia de Ruben Amorim

Rasmus Hojlund anotó 14 minutos en su debut en Napoli después de llegar a los campeones de la Serie A este verano para un primer acuerdo de préstamo de Manchester United.

Rasmus Hojlund celebra su objetivo de debut para Napoli después de dejar a Man Utd. (Imagen: imagen Foto -Oficina/Getty -Images)

Rasmus Hojlund tardó solo 14 minutos en marcar su primer gol de Napoli, y durante el debut, después de llegar al club por el resto de la temporada de Manchester United Loan.

El jugador de 22 años estaba luchando en gran medida después de su controvertida transferencia de £ 72 millones de Atalanta a United en 2023. En total, Hojlund logró 26 goles en 95 actuaciones en todas las competiciones.

El internacional Dinamarca dirigió el orden jerárquico tan pronto como Ruben Amorim llegó al poder en noviembre pasado; Luego, con la llegada de los ataques del trío Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, su destino fue sellado.

Las noticias de la tarde de Manchester Informó en mayo que Hojlund había perdido la confianza de las cifras senior en el club.

Es por eso que fue prestado al campeón gobernante de la Serie A, Napoli en el día de la fecha límite de transferencia. Dado que el acuerdo incluye una obligación de € 44 millones (£ 38 millones), es poco probable que un retorno a United, dependiendo de ciertos criterios que se cumplan.

Así que parece que el delantero lamenta su antiguo club la decisión sobre el debut contra Fiorentina el sábado por la noche.

El jugador de 22 años siguió al ex centrocampista del Manchester City, Kevin de Bruyne, del punto de penalización al llevar el stand al 2-0 a Napoli con menos de 15 minutos. Se encerró en un pase de hilo de Legardo Spirarzola antes de tomar su marcador y poner su disparo en el interior del poste.

Hojlund fue acosado por sus compañeros de equipo, a quienes solo habría conocido a la mayoría de las vacaciones internacionales a principios de esta semana.

En su primera entrevista desde que dejó el United, dijo: «Estoy muy emocionado, porque es un equipo que acaba de ganar la competencia. También sé lo geniales que son los fanáticos, la ciudad, y estoy muy feliz por esta oportunidad.

«Por supuesto, ahora es diferente, porque se me ocurren más experiencia y soy un mejor jugador de fútbol. Vengo con mucha experiencia internacional.

«Jugué en la Premier League, Champions League, Europa League y en varios países. Vengo mucho para demostrar que quiero mostrarme en el mejor equipo de Italia, y Napoli es muy, muy bueno».

También en el campo en el momento del debut de Hojlund, Scott McTominay, quien dejó United en el verano de 2024, cuando su papel disminuyó bajo Erik Ten Hag. El centrocampista de Escocia fue revivido en Italia y fue incluido en el equipo de la Serie A de la temporada 2024/2025 después de haber levantado el Scudetto.

