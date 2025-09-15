Marcus Rashford ayudó a un primer gol de Barcelona este fin de semana, mientras que Rasmus Hojlund anotó 14 minutos en su debut en Napoli y más allá de David de Gea Schoot de Fiorentina.

El líder de Out-on-Loan Manchester United, Rasmus Hojlund, disfrutó de un debut soñado para Napoli. (Imagen: Getty Images)

Rasmus Hojlund ha apoyado al colega Manchester United Loiner Marcus Rashford después de que ambos jugadores disfrutaron ganando los fines de semana lejos de su club de padres.

Un día antes del Derby de Manchester, Hojlund solo anotó 14 minutos en su debut en Napoli después del final del ex portero del ex tamaño duradero David de Gea. Luego, horas después de que United perdió 3-0 ante el Manchester City, Rashford comenzó a Barcelona en su victoria por 6-0 sobre Valencia, que ayudó al segundo gol.

Esa asistencia fue la primera para el club en un partido competitivo. También fue el primero para cada equipo desde mediados de abril, para Aston Villa contra PSG en la Liga de Campeones de la temporada pasada.

«¡Qué noche!» Rashford respaldó una publicación de Instagram después del juego. «Visca Barça», agregó, una expresión catalana que significa ‘Long Live Barcelona’.

Hojlund fue uno de los muchos jugadores del United, pasado y presente, a quien le gustó la publicación en las redes sociales. Bruno Fernandes y Tyrell Malacia pertenecían al equipo actual para hacer esto.

Otros jugadores de Loan Ethan Wheatley y Joe Hugill, que pasarán esta temporada con Northampton Town y Barnet respectivamente, también lo hicieron. Mostraron apoyo también fueron Aaron Wan-Bissaka, De Gea, Donny Van de Beek, Jesse Lingard y Shola Shoretire.

Varios de ellos también tuvieron interacción con un puesto de Hojlund después de su debut.

«El primer día en el nuevo trabajo no decepcionó», es la leyenda.

«Me encanta, amigo», señaló Harry Maguire, mientras Antony respondió con diferentes manos plegables emojis. A ambos también les gustó el Post, al igual que Ayden Heaven, Bryan Mbeumo, Diogo Dalot, Fernandes, Godwill Kukonki, Hugill, Joshua Zirkzee, Kobbie Mainoo, Leny Yoro, Mason Mount, Mattheus Cunha, Rashijs de Ligt, The Ligt, Ligt, Wheatley.

Los ex jugadores Christian Eriksen, Mason Greenwood, Sofyan Amrabat, Wan-Bissaka y Willy Kambwala también hicieron lo mismo. Hojlund regresa a Manchester esta semana cuando Stads -Gastheer Napoli en su primer partido de la Liga de Campeones.

