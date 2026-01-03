‘Quiero jugar’: Nathan Ake proporciona información actualizada sobre la transferencia sobre el futuro del Man City

El defensa del Manchester City, Nathan Aké, ha sido vinculado con una salida del club en enero por falta de tiempo de juego.

El seleccionador holandés Ronald Koeman le ha dicho a Nathan Aké que debe jugar más fútbol para asegurarse su plaza en el Mundial. El defensa del Manchester City se ha mostrado cauteloso sobre un posible movimiento en la ventana de transferencias de enero, cuando faltan seis meses para la gran cita internacional del verano.

Aké es una figura importante con Koeman y eso cuenta mucho, pero al mismo tiempo el técnico ha expresado públicamente la frustración del jugador por la falta de minutos en el Etihad. Aké reveló después del empate contra el Sunderland en la Premier League que le dijeron que había sido «difícil» seleccionarlo cuando otros estaban por delante de él en el orden jerárquico del City.

El jugador de 30 años disputó su tercer inicio de temporada en la Premier League en el Estadio de la Luz y tendrá que competir con Josko Gvardiol y Ruben Dias, así como con Abdukodir Khusanov y el actualmente lesionado John Stones, por un lugar en el equipo. Su situación ha planteado la posibilidad de una transferencia en enero, con varios clubes interesados ​​mientras el técnico holandés Koeman observa.

“Me ha dicho varias veces que quiere que juegue más y, a veces, es difícil convocarme cuando no juego mucho, eso es seguro”, dijo Aké. “Cada jugador quiere jugar tanto como sea posible y al mismo tiempo valorar que el equipo lo esté haciendo muy bien y que los jugadores en mi posición lo estén haciendo muy bien, así que tengo que seguir adelante y esperar oportunidades.

«Lo único que puedo decir es que seguiré luchando cada vez. Quieres jugar todos los partidos, no voy a decir que tengo que jugar todos los partidos, porque Rubén, Josko, Nico [O’Reilly] «Y toda la defensa ha hecho un trabajo fantástico, pero todos los jugadores quieren tener minutos, así que todo lo que puedo hacer es luchar e intentar tener oportunidades, como hoy, y veremos qué pasa en el futuro».

El City quiere mantener a un jugador experimentado y su enfoque en el partido contra el Sunderland ayudó al equipo a superar un partido difícil en un campo donde ningún equipo visitante ha sumado tres puntos en la Premier League esta temporada. Igualmente impresionante fue la recuperación de Aké de una lesión sufrida en el tercer minuto, con Gvardiol disponible para reemplazarlo antes de solucionar el problema y jugar el partido completo.

“Me torcí la rodilla y sentí algo extraño durante todo el juego, cada vez que pasaba”, dijo. «Ya veremos, pero creo que si puedes continuar durante 90 minutos, estarás bien».