‘Quiero gritar’ Pep Guardiola tiene el plan de Rayan Cherki tras la victoria del Man City

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre Rayan Cherki tras la victoria por 2-1 sobre el Nottingham Forest en la Premier League.

Rayan Cherki

Pep Guardiola quiere que su equipo Manchester City desbloquee aún más a Rayan Cherki después de que el fichaje de verano les valiera el partido contra Nottingham Forest. Después de su primer gol para Tijjani Reijnders, los Blues estaban en camino de empatar hasta que Cherki marcó tarde cuando cabeceó a puerta después de que Josko Gvardiol derribara un córner de Phil Foden.

Cherki tuvo que esperar una oportunidad tras su fichaje de verano, ya que una lesión le obligó a perderse parte de la temporada una vez que marcó desde el banquillo en su debut. Guardiola también ha insinuado que la falta de trabajo defensivo del internacional francés le ha llevado a encontrar más tiempo en el once titular.

Sin embargo, se ha abierto camino hasta convertirse en uno de los primeros nombres de Guardiola en la plantilla y Forest hizo su sexta salida consecutiva. Si se ha beneficiado en parte de la lesión de Jeremy Doku y de la ausencia de Omar Marmoush, lo ha aprovechado al máximo.

Guardiola quería mantener los pies de Cherki en la tierra mientras despegaban sus actuaciones. Sin embargo, el entrenador admitió antes del partido contra el Forest que el cielo era el límite para el jugador de 22 años e incluso si tiene momentos en los que frustrará a su entrenador, el creador de juego lo convenció de que necesita ser aún más central en el equipo.

«Asistencia increíble, gol de la victoria», dijo Guardiola. «Hay momentos en los que quiero gritarle y momentos en los que quiero besarlo. Quiero darle la oportunidad de expresar su increíble talento.

«Tenemos que jugar mejor atrás para que pueda recibir más balones desde esa posición. La segunda mitad fue un poco mejor. Forest puede ganar los segundos balones, eso es una fortaleza. Sean (Dyche) ha formado un muy buen equipo».