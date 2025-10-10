¿Quién quieren Roy Keane, Gary Neville y Paul Scholes para reemplazar a Ruben Amorim en el Man United?

Gary Neville, Roy Keane y Paul Scholes han puesto sus colores en el mástil sobre quién debería reemplazar a Ruben Amorim si al Manchester United se le acaba la paciencia.

Roy Keane y Gary Neville acuerdan quién sustituirá a Rubén Amorim si es despedido por el Manchester United (Imagen: GLYN KIRK, AFP vía Getty Images)

Gary Neville, Roy Keane y Paul Scholes han dejado claras sus preferencias sobre quién debería hacerse cargo si el Manchester United pierde la confianza en Ruben Amorim.

El entrenador en jefe ha sido objeto de crecientes críticas después de un comienzo de temporada desastroso, incluida una vergonzosa derrota en la Copa Carabao ante Grimsby y resultados decepcionantes en la liga. Corrieron rumores de que Amorim podría enfrentar el hacha después de no lograr la victoria contra el Sunderland el sábado, aunque una victoria por 2-0 sobre los Black Cats le dio un respiro.

El accionista minoritario Sir Jim Ratcliffe ha prometido darle tiempo a Amorim, aunque parece poco probable que el United continúe siguiendo al entrenador portugués si languideciera en los tramos inferiores de la tabla como lo hizo la temporada pasada, especialmente después de gastar más de £200 millones en nuevos talentos durante el verano.

Si el United decide tomar medidas, los íconos del club Neville, Scholes y Keane se han sincerado sobre su sucesor preferido. Se dice que tanto Neville como Keane optarán por el veterano técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone.

Durante una aparición en el podcast Stick to Football, Keane expresó su respeto por el apasionado argentino, que ha llevado al Atlético a la gloria de La Liga y a la final de la Liga de Campeones.

Keane dijo: «Lo he estado diciendo durante años, me gustaría que Simeone del Atlético de Madrid entrara allí. Me gustaría verlo ir allí. Sé que su compañero se fue al Arsenal». [Andrea Berta, who left Atletico to join the Gunners as sporting director].

Keane y Neville son fans de Diego Simeone (Imagen: Clive Mason/Getty Images)

«Creo que sólo causaría destrucción, pero buena destrucción. Llegaría a ese punto. No hay garantías, pero sólo me gustaría ver su personalidad, su trayectoria.

«La gente puede pensar en estilos de fútbol, [but] Le marcaron cinco al Real Madrid [winning 5-2] el fin de semana pasado. No le gusta que sus equipos concedan demasiados goles ni ocasiones, pero pueden jugar y luchar un poco.

«En Liverpool [where Atletico lost 3-2 in the Champions League] Hace unas semanas… el equipo no es tan bueno como hace unos años, pero todavía tenían espíritu de lucha. Él está al margen, esa noche fue expulsado, quiero una gran personalidad».

Sin embargo, Keane no aboga por el despido inmediato de Amorim. Bromeó: «Yo todavía diría que definitivamente le demos una oportunidad a este hombre. ¡Otra semana!». Neville respaldó la opinión de Keane y dijo: «Creo que eso es lo que elegiría. Yo elegiría a Simeone».

Eddie Howe sería la elección de Paul Scholes para sustituir a Amorim (Imagen: Newcastle United a través de Getty Image)

Mientras tanto, Scholes respaldó al técnico del Newcastle, Eddie Howe, aunque expresó dudas sobre su asistente de larga data, Jason Tindall, que lo acompañaba. Él dijo: «No estoy seguro de su tamaño [Tindall]pero ciertamente él.»

Sin embargo, parece que Amorim probablemente tendrá más tiempo, según los recientes comentarios de Ratcliffe en el podcast The Business del Times. Dijo: «No ha tenido la mejor de las temporadas. Rubén tiene que demostrar en los próximos tres años que es un gran entrenador. Ahí es donde yo estaría».

«La prensa, a veces no lo entiendo. Quieren éxito de la noche a la mañana. Piensan que es un interruptor de luz. Ya sabes, accionas un interruptor y mañana todo es rosas. No se puede dirigir un club como el Manchester United basándose en reacciones instintivas ante un periodista que sale todas las semanas».

