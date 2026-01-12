¿Qué sigue para Darren Fletcher con Michael Carrick como favorito para un puesto interino en el Man United?

necesito saber
Darren Fletcher está a cargo interino de dos partidos del Manchester United, incluida la derrota del domingo por 2-1 en la Copa FA ante Brighton, y Michael Carrick pronto podría reemplazarlo en el banquillo.
Todo lo que necesita saber sobre el futuro de Darren Fletcher en medio de informes de que Michael Carrick se acerca al puesto interino…
- Transición de gestión: El Manchester United se acerca al nombramiento de Michael Carrick como entrenador interino tras el despido de Ruben Amorim. En caso de que se cierre un trato, Carrick, en lugar de Ole Gunnar Solskjaer, liderará el equipo durante el resto de la temporada actual antes de que se asegure un nombramiento permanente.
- Rol de enfermería: Darren Fletcher se ha hecho cargo de los dos últimos partidos del United de forma interina. El United empató 2-2 con el Burnley en la Premier League antes de perder 2-1 ante el Brighton en la tercera ronda de la Copa FA.
- El entrenamiento de Fletcher: Fletcher podría continuar su transición de la sala de juntas al césped sirviendo como un miembro clave del cuerpo técnico del primer equipo de Carrick, según The Athletic. Se espera que asuma un papel activo durante el entrenamiento diario y los preparativos para el día del partido.
- Puente a la academia: Una parte clave del trabajo de Fletcher probablemente será actuar como vínculo clave entre el equipo senior y la academia juvenil. Se asegurará de que la tradición del club de integrar talentos jóvenes siga siendo una prioridad durante este período provisional.
- Continuidad táctica: La dirección del club cree que la relación existente entre Carrick y Fletcher proporcionará a los jugadores la estabilidad que tanto necesitan. Su historia compartida en el club tiene como objetivo fomentar un ambiente de cohesión durante una época turbulenta.
- Incertidumbre futura: Si bien el puesto de Fletcher en el club está asegurado a corto plazo, su puesto a largo plazo podría revisarse una vez que se nombre un entrenador en jefe permanente en el verano. Por ahora, sigue siendo una figura central en los esfuerzos del club por salvar su campaña en la Premier League y sus esperanzas de un lugar europeo.