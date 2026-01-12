¿Qué sigue para Darren Fletcher con Michael Carrick como favorito para un puesto interino en el Man United?

En Reach y en todas nuestras entidades, nosotros y nuestros socios utilizamos la información recopilada a través de cookies y otros identificadores de su dispositivo para mejorar su experiencia en nuestro sitio, analizar cómo se usa y ofrecer anuncios personalizados. Puede optar por no vender o compartir su información en cualquier momento haciendo clic en el botón «No vender ni compartir mi información» en la parte inferior de la página web. Tenga en cuenta que sus preferencias son específicas del navegador. Al utilizar nuestro sitio web y cualquiera de nuestros servicios, acepta el uso de cookies y acepta las prácticas descritas en nuestra Declaración de privacidad y términos y condiciones generales.

Aceptar