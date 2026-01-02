Qué pesadilla podría ser la ventana de transferencia de enero para el Manchester United

La ventana de fichajes de enero del Manchester United podría dar un mal giro si no tienen cuidado

La pesadilla del Manchester United en enero sería un desastre para Ruben Amorim (Imagen: Marc Atkins/Getty Images)

El comienzo de un nuevo año a menudo lleva a hablar de nuevos comienzos y para los seguidores del Manchester United, la esperanza es que 2026 se parezca más a los últimos seis meses de 2025 que a su comienzo. El United terminó la temporada 2024/25 en un nuevo mínimo, pero ha mostrado signos de mejora esta temporada.

De cara a la ventana de transferencia de enero, el United no necesita realizar cambios importantes en su equipo. Si pasan todo el periodo sin realizar nuevas incorporaciones, ese no sería el peor escenario posible para Rubén Amorim y el club.

Sin embargo, hay algunas situaciones que podrían surgir en las próximas semanas y que podrían resultar un problema para el United. HOMBRE Deportes ha analizado cómo podría ser una ventana de transferencia de pesadilla para los Rojos en enero este invierno.

Mainoo pide irse

El futuro de Mainoo ha quedado en suspenso debido a su lesión, pero sin duda volverá a estallar ahora que la ventana está abierta y con la posibilidad de que regrese a la plantilla del Leeds el domingo. El escenario de pesadilla para el United sería que Mainoo solicitara su salida del club.

Es comprensible que Mainoo quisiera más juegos esta temporada y su solicitud de irse en verano fue rechazada más fácilmente cuando la campaña aún era joven. Si volviera a solicitar un préstamo en enero, Amorim se encontraría en una situación muy difícil.

El técnico del United ha instado a Mainoo a quedarse y luchar por su puesto. Si bien se trata de una posición admirable, tarde o temprano será más difícil argumentar que quedarse es lo mejor cuando el mediocampista era uno de los jugadores más populares del fútbol europeo no hace mucho tiempo. La mano de Amorim podría fácilmente verse forzada si Mainoo vuelve a pedir irse, y esto sería una pesadilla para los Rojos.

Fernández habla

Si bien se podría argumentar que Amorim podría lograrlo sin Mainoo, sería un desastre mayor si el capitán Bruno Fernandes también hablara sobre su futuro. La entrevista transmitida en diciembre no fue una buena noticia para los rojos y Amorim le restó importancia, destacando lo importante que es Fernandes ahora y en el futuro.

Si el centrocampista portugués volviera a insinuar su salida del United al final de la temporada en enero, junto con la petición de Mainoo de marcharse, sería un duro golpe para el club. Amorim ya está planeando una importante renovación del mediocampo para el próximo verano si Fernandes y Mainoo se quedan. Si no lo hacen, ese trabajo será aún más difícil al final de la temporada.

Obligado a realizar nuevas adquisiciones.

La salida de Fernandes en enero es muy improbable. Sin embargo, el United aún podría verse obligado a realizar fichajes si su crisis de lesiones empeora. Esto sería una pesadilla para los Rojos, ya que podría abrir la puerta a transferencias que no favorecen los intereses del club a largo plazo.

Amorim ha dejado claro que sólo quiere fichar jugadores que puedan mejorar al United tanto en el futuro como ahora. Más lesiones pusieron este plan en suspenso y arruinaron las obras del club.