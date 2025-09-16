¿Qué para Ruben Amorim en Man United? Dilema de Bruno Fernandes y deja caer a dos jugadores

Otra investigación está en marcha en Old Trafford después de que el Manchester United perdió 3-0 ante Man City en el Derby de Manchester.

Ruben Amorim está bajo presión en United. (Imagen: 2025 Camera Sport)

Ruben Amorim tuvo que comenzar bien la nueva temporada, pero no ha desaparecido según lo planeado para el Manchester United.

United respondió a su sorpresa destrucción contra Grimsby Town en la Copa Carabao al ganar una victoria contra Burnley antes del descanso internacional, pero pronto siguió un martillo contra el Manchester City.

Phil Foden abrió el marcador en el minuto 18 del Derby de Manchester en el Etihad el fin de semana pasado y Erling Haaland anotó dos veces en la segunda mitad para cerrar una cómoda victoria por 3-0.

El segundo estudio de la temporada comenzó en Old Trafford. La presión sobre Amorim aumentó después de que Grimsby y la derrota del Derby han establecido el sonido en torno a su futuro.

United ha hecho su peor comienzo de temporada desde 1992/93, cuando también tuvieron cuatro puntos de sus cuatro juegos bajo Sir Alex Ferguson, y Amorim tiene el récord no deseado de tener el peor porcentaje de ganancias de cada gerente permanente de United desde la Segunda Guerra Mundial.

Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para Amorim? Hemos visto cómo debe responder a la derrota de la ciudad.

Dilema de Fernandes

Bruno Fernandes es el mejor jugador de United y Amorim no obtiene lo mejor de él. Fernandes ha tenido un mal comienzo de la campaña y ha seguido la carrera de Phil Foden para el gol de apertura el fin de semana pasado.

El mes pasado, Fernandes cometió el mismo error contra Fulham en Craven Cottage cuando no siguió a Emile Smith Rowe, quien muestra que está luchando con los aspectos defensivos del papel.

La prueba de las primeras semanas de la temporada sugiere que Fernandes debería moverse más allá del campo.

Eso significa que Fernandes debe girar con Matheus Cunha y Bryan Mbeumo en los roles y minutos No. 10, pero jugarlo en el pivote no funciona.

Bruno Fernandes

Es hora de jugar Mainoo

Amorim levantó las cejas cuando dijo que Mainoo estaba compitiendo con Fernandes para comenzar en el centro del campo.

En los últimos días de la ventana de transferencia de verano, Mainoo pidió dejar préstamo debido a las aperturas regulares, pero Amorim insistió en que el joven se quedaría y lucharía por su lugar.

Los fanáticos se preguntaron por qué un jugador joven tan talentoso sintió que se necesitaba un cambio de entorno. Amorim ha afirmado que Mainoo no es el artículo completo, pero el centro del campo es un problema y Mainoo puede ser una solución.

Es hora de jugar a Mainoo y darle una serie consistente de juegos en el centro del campo. Comenzó para Inglaterra contra España en la final del Eurocopa 2024 y tiene demasiado talento para limitarse a las actuaciones de reemplazo.

Mainoo floreció junto a Casemiro en su temporada de trabajo y esa sería una asociación lógica para los tres juegos contra Chelsea, Brentford y Sunderland antes del descanso internacional.

Mainoo se puso de pie en la segunda mitad. (Imagen: imágenes deportivas profesionales)

Deja caer a dos jugadores

Altay Bayindir y Luke Shaw deberían perder sus rollos iniciales en la parte posterior de la derrota del Derby. Bayindir no fue de ninguna manera la falla de la pérdida, pero fue inestable del primer silbato y debería haberlo hecho mejor para el primer gol de Erling Haaland, mientras que fue demasiado fácil al suelo.

Bryan Mbeumo fue visto gritando en Bayindir después del tercer gol de City, en un intento por alentar a su portero a mantener la cabeza en alto y la confianza del internacional de Turquía se ve aplastado.

Senne Lammens es una cantidad desconocida, a pesar de una fuerte reputación en Bélgica, pero la barra es baja para impresionar. Lammens debe comenzar contra Chelsea y se requiere otro cambio defensivo.

Shaw tuvo su peor juego para United desde su regreso de una lesión. El jugador de 30 años comenzó a la izquierda de la parte posterior de Back-Three, pero Harry Maguire ahora debería reemplazarlo en el equipo.

Decide un equipo permanente

Amorim no se ayudó a sí mismo al elegir a los jugadores en las posiciones equivocadas, mientras que su tendencia a ajustar al equipo inicial cada semana, dificultó que United generara impulso.

Tener un equipo permanente puede mejorar sus posibilidades de éxito, por lo que Amorim tiene que permanecer en el mismo inicio XI para cada competencia hasta el descanso internacional de octubre.

Este XI produce sentidos: Lamens, Yoro, De Ligt, Maguir, Amad, Dalot, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Sesko, Fernandes.

Esa alineación depende de Diogo Dalot que regrese de una lesión al Chelsea.

Amorim tiene que establecerse en un equipo inicial para ayudar a generar impulso.

Chelsea se siente enorme

Es ridículo que el Territorio United Must Win ha entrado, solo cuatro juegos de liga en la temporada, pero si Chelsea gana en Old Trafford, la conversación sobre el futuro de Amorim se intensificará.

United debe centrarse en al menos seis puntos de Chelsea, Brentford y Sunderland. La ruptura internacional de octubre será una oportunidad para evaluar los amorim y se requieren resultados positivos para proteger su futuro.

Los Rojos encontraron una manera de ganar contra Burnley antes del descanso internacional en septiembre. Esa fue la clave después de Grimsby y es tan importante recuperarse contra Chelsea.