Qué para Ruben Amorim en el Manchester United – Kobbie Mainoo y resuelve un gran problema

La presión se basa en Ruben Amorim después de la conmoción de Man Utd contra Grimsby en la segunda ronda de la Copa Carabao.

Ruben Amorim mira a Blundell Park. (Imagen: 2025 Getty Images)

Solo tres juegos en la temporada, la positividad se ha evaporado en el Manchester United.

United sufrió una sorpresa destrucción contra Grimsby Town por penaltis en la segunda ronda de la Copa Carabao el miércoles por la noche, por lo que algunos fanáticos cuestionaron el futuro de Ruben Amorim en el club.

Después de su nombramiento en noviembre, Amorim supervisó una sombría temporada 2024/2025. Los resultados impactantes estarían detrás de Amorim, pero United alcanzó un nuevo punto bajo contra Grimsby.

La investigación comenzó y United jugará a Burnley en la Premier League este fin de semana antes de que comience el descanso internacional. Amorim solo tiene dos días en Carrington para prepararse para el juego y hemos examinado con más detalle lo que el entrenador en jefe de United debería hacer para mejorar la situación.

Firma un nuevo guardián

Andre Onana fue el error para el segundo gol de Grimsby, no pudo ponerse en contacto con la cruz en la caja y dejó una red abierta detrás de la gracia de Tyrell Warren. Fue un error terrible desde un ángulo diferente, y fue el noveno error de Onana lo que condujo a un gol desde el comienzo de la temporada pasada.

Altay Bayindir cometió su propio error desde una esquina contra el Arsenal. El internacional turco limpió el balón y fue culpa del ganador de Riccardo Calafiori en el día inaugural de la temporada.

United tiene dos malos guardianes que compiten por los inicios y Amorim eligió el menor de los dos males contra Grimsby, y le recordó a Onana al equipo titular después de haberlo puesto en contra de Fulham.

Amorim aplastó la situación del portero y no habría ayudado a la confianza de Onana al elegir Bayindir para comenzar la temporada. Dicho esto, Onana es responsable de su aullador de Grimsby y está claro que United debe firmar a un nuevo guardián antes de la fecha límite.

United está en una conversación para firmar a Senne Lammens de Royal Amwerp. Todavía se puede ver si Lammens está listo para comenzar con la Premier League, pero al menos ofrecerá una sólida competencia.

Amorim necesita un guardián confiable y debe estar enfermo por sus dientes traseros de errores de aficionados que conducen a objetivos.

Onana cometió otro error contra Grimsby. (Imagen: Senne Lammens)

Kobbie Mainoo tiene que jugar

¿Se crea un jugador con crédito de un rendimiento brutal en la primera mitad? Kobbie Mainoo hizo su primer comienzo de temporada y probablemente fue la elección de un mal grupo en Blundell Park.

Ha habido informes sobre el futuro de Mainoo en los últimos días porque su situación de contrato se ha estancado y hay dudas sobre dónde encaja con los planes de Amorim.

Mainoo fue un reemplazo no utilizado contra Fulham y el Arsenal. Malició algunos pasos contra Grimsby, pero la mayor parte de su pieza era suave y Amorim tuvo que comenzar a la joven en los villanos del centro del campo para continuar.

Ugarte y Casemiro actualmente no tienen compañía para comenzar para United. Amorim tiene que darle a Mainoo una serie de juegos junto a Fernandes, porque ayudarán a United a obtener el control de los juegos.

El centro del campo es un problema y Amorim no puede pasar por alto a un mediocampista extremadamente talentoso por mucho más tiempo.

Mainoo comenzó contra Grimsby.

Firmar otro centro del campo?

United podría responder a su decepcionante comienzo de la temporada firmando el dinero en un centro del campo tardío para la fecha límite de transferencia. Hicieron lo mismo en 2022 después de malas derrotas para Brighton y Brentford.

Sería lógico firmar a un mediocampista defensivo, alguien con un perfil similar como Ugarte y Casemiro. Una nueva llegada potencial podría comenzar junto a Mainoo y Fernandes en los roles número 10.

Eso significaría que Fernandes, Bryan Mbeumo o Matheus Cunha extrañarían. Fernandes se considera un titular garantizado y United ha gastado £ 127.5 millones este verano en Mbeumo y Cunha.

Ganar contra Burnley

Amorim necesita resultados y tiene que ir durante el descanso internacional este fin de semana con una victoria contra Burnley. Amorim aceptaría cualquier forma de victoria en Old Trafford, pero una representación convincente ayudaría a aliviar las preocupaciones.

Si se unió a Burnley Scraps, la conversación sobre su futuro continuará existiendo durante el descanso.

Sin embargo, si United no reclama tres puntos, el futuro de Amorim dominará los titulares.

Después del descanso, United se enfrentará al Manchester City en el Derby de Manchester y lo peor se temerá en el Etihad si United está en la colisión sin una victoria de la Premier League a su nombre.