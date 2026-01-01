¿Puede el Man United retirar a Marcus Rashford del Barcelona cuando se abre la ventana de transferencia?

necesito saber
Marcus Rashford está volando a Barcelona y ahora que la ventana de transferencia está abierta, los fanáticos del Manchester United se preguntarán si el club puede recordarlo.
Todo lo que necesitas saber sobre la situación del traspaso de Marcus Rashford
- Sin cláusula de retirada: A pesar de la apertura de la ventana de transferencia, el Manchester United no tiene el derecho contractual de retirar a Rashford. Los informes indican que el acuerdo de préstamo de una temporada no incluye una ‘cláusula de rescisión’ ni una opción de retirada para el club matriz.
- Opción de compra fija: El acuerdo incluye una opción de £26 millones (€30 millones) para que el Barcelona fiche a Rashford de forma permanente al final de la temporada 2025/26.
- Sin penalización por no comprar: Al contrario de lo que se afirmaba anteriormente, el Barcelona no se verá obligado a pagar una multa de 4,3 millones de libras (5 millones de euros) si deciden no ficharlo definitivamente este verano.
- Incompatibilidad táctica: Rubén Amorim ha dejado claro que Rashford no encaja en su sistema, afirmando que no puede conseguir que el delantero «entrene como yo lo veo» o juegue como «debería jugar».
- Apoyo a la gestión en el Barça: A pesar de haber sido excluido por Amorim, Rashford cuenta con el apoyo total de Hansi Flick. El técnico del Barcelona ha calificado el ritmo y la finalización de Rashford como «increíbles» y «fantásticos».
- Un renacimiento profesional: Si bien su etapa en Cataluña comenzó lentamente y no logró anotar en sus primeros cuatro partidos, Rashford ha jugado excepcionalmente bien desde entonces. De cara a 2026, se ha convertido en una parte vital del ataque de Flick, con siete goles y 11 asistencias en todas las competiciones.
