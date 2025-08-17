¿Puede Benjamin Sesko jugar para Man United vs Arsenal después de la transferencia de £ 74 millones?

The Last Manchester United News cuando el club comienza su temporada de la Premier League esta tarde en casa contra el Arsenal.

Benjamin Sesko completó su transferencia al Manchester United la semana pasada. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

La nueva temporada de la Premier League del Manchester United comienza esta tarde, porque miran el mejor comienzo posible.

El Arsenal de Gaste United comenzó en Old Trafford a las 4.30 p.m. En el juego, varios jugadores podrían hacer su debut competitivo para ambas partes después de las transferencias de verano.

Arsenal ha visto a seis recién llegados, incluido el delantero Viktor Gyokeres. United también se le atribuyó un interés en el atacante este verano.

El lado de Ruben Amorim también ha estado activo en el mercado de transferencias con las llegadas de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y el delantero Benjamin Sesko.

United ganó una pelea de transferencia con los rivales de la Premier League Newcastle United para Sesko, donde el Internacional de Eslovenia completó su mudanza a Old Trafford la semana pasada.

Antes del primer juego de la temporada, el Premier League tiene una fecha límite sobre el registro de nuevas sesiones de firma Con respecto a poder jugar en el próximo juego. Los jugadores que quieran jugar en partidos deben registrarse al mediodía del último día hábil antes del juego.

Es por eso que las nuevas sesiones de firma deben registrarse el viernes al mediodía para el partido inaugural si quieren jugar. Con Sesko, que se convirtió en miembro de United Days antes, esto significa que vencieron el plazo de manera muy larga y el jugador de 22 años es elegible para jugar contra el Arsenal el día inaugural.

Cuando comienza, como se esperaba, le gusta estar acompañado por el colega Nuevas sesiones de firma Cunha y Mbeumo en la alineación inicial.

Sesko anotó 13 veces en 33 actuaciones de la Bundesliga para RB Leipzig la temporada pasada. Espera ir con el comienzo perfecto con United y causar una impresión inmediata en su primer juego para el club.

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad de WhatsApp gratuita. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.