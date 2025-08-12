PSG Boss explica la decisión de Gianluigi Donnarumma en medio de Man City y Man United Transfer Rumors

Las últimas noticias de transferencia de la Premier League ya que PSG ofrece actualización sobre Gianluigi Donnarumma después de los enlaces a Man City y Man United

PSG -Mekeeper Gianluigi Donnarumma está conectado tanto a Man City como con Man United (Imagen: Jean Catuffe/Getty Images)

El gerente de Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha asumido la responsabilidad de la decisión de despedir a Gianluigi Donnarumma de su equipo para la Supercopa de la UEFA. El portero se asoció con una transferencia al Manchester City o al Manchester United.

Los ganadores del PSG de la Liga de Campeones llevan a Tottenham Hotspur a la Supercopa en Italia el miércoles por la noche, pero han elegido no registrar a su guardián de primera elección de cuatro años. El contrato de Donnarumma en la capital francesa estará al final de la próxima temporada, lo que significa que se convertiría en agente libre y se iría sin costos de transferencia.

La tensión ha crecido sobre la situación sin resolver y ahora Enrique ha confirmado que es que la acción ha tomado medidas.

«Gigio es uno de los mejores guardianes del mundo y una persona aún mejor. Pero esa es la vida de un jugador de fútbol de alto nivel, como lo es para los entrenadores», dijo el jefe del PSG a Sky Sports Italia.

«Estas son decisiones difíciles, pero asumro la responsabilidad de la elección que hice. Si fueran fáciles, todos las harían. Tienen que lidiar con el perfil del portero que mi equipo necesita».

Entrar en el internacional italiano es la nueva firma del PSG Lucas Chevalier, quien fue comprado en Losc Lille la semana pasada por un reportado 40 millones de euros (£ 34.5 millones).

Según RMC Sport, Donnarumma es la mejor opción de la ciudad para reemplazar a Ederson si el brasileño elige abandonar el estadio Etihad después de ocho años. Los medios turcos han informado de interés de Galatasaray.

United también está vinculado por diferentes fuentes, pero el Daily Mail cree que es poco probable que un movimiento para el jugador de 26 años sea poco probable. Como el Manchester Evening News Comprende, Ruben Amorim and Co. se supone que les gustaría firmar a un nuevo guardián, pero no hay un presupuesto fijo para ello.

Hablando sobre el tema de Donnarumma fue el capitán de PSG Marquinhos. El defensor dijo: «Sabemos cómo es el fútbol, lo cual es un poco difícil, especialmente en el mercado de transferencias.

«Fue un gran jugador para nosotros, merece lo mejor de su vida. Es una gran persona y un gran hombre, respetó mucho este club, pero el fútbol es así y, a veces, no podemos hacer demasiado.

«No sabemos qué sucedió en la discusión. He estado aquí durante 12 o 13 años y he experimentado muchos momentos como este: amigos que llegan y amigos que se van».

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.