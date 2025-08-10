El hombre más nuevo Utd transfiere noticias y opinión, mientras que todavía están vinculados a Brighton Carlos Baleba.

El entrenador en jefe de Man Utd, Ruben Amorim. (Imagen: Getty Images)

Manchester United finalmente tiene a su esposo como una nueva firma, Benjamin Sesko, sonrió y saludó frente a un viejo tráfico alegre el sábado.

United necesitaba desesperadamente un nuevo número 9 después de marcar 44 goles en la Premier League la temporada pasada. Nadie sabe si las llegadas de Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha repararán la mayor debilidad de United, desde el último término, pero ciertamente deberían ofrecer una mayor posibilidad de potencia de fuego a un equipo que lo necesitaba desesperadamente.

Sin embargo, nadie en M16 tiene la impresión de que los problemas de United han sido resueltos por una ventana de transferencia de verano. Las ventas serán la siguiente prioridad, con las estrellas de Wantaway Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia y Antony que aún entrenan desde el grupo principal en Carrington.

Pero la prueba que se muestra en el último amigo antes de la temporada para la temporada de verano, contra Fiorentina este fin de semana, sugiere que una debilidad sorprendente probablemente solo detiene al equipo de Ruben Amorim. El centrocampista brasileño Casemiro miró el lado de la Serie A de sus 33 años.

El continuo tema de la reciente carrera de la ex estrella del Real Madrid en United. Después de haber impresionado durante su campaña de debut entre el entonces jefe Erik Ten, la edad y las lesiones parecían ponerse al día poco después.

Comenzó a mejorar a fines de 2024/2025 cuando jugó un papel importante en la carrera de United a la final de la Europa League. Sin embargo, el tiempo del padre solo puede ser retenido durante tanto tiempo, y el club puede cometer un error si no firman un reemplazo antes de que se cierre la ventana de verano el 1 de septiembre.

Carlos Baleba de Brighton ha estado fuertemente conectado en los últimos días, y es fácil ver por qué. El ritmo, el poder y la capacidad técnica del camerunés lo convertirían en un activo para cada equipo.

A los 21 años, sigue siendo el artículo inacabado, y debe haber cierta preocupación de que United quiera enfocar demasiados talentos no probados.

La posición difícil de Brighton puede estar unida en ese sentido. Se dice de las gaviotas que quieren alrededor de £ 100 millones para su centrocampista estrella, por lo que no será el peor escenario para todas las partes si pasa otro año en la costa sur para desarrollarse más.

Sin embargo, no sorprendería a nadie si la joven estrella se convirtiera en la próxima nueva firma de United Under INEOS.

