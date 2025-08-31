Premier League Make Man United vs Burnley Anuncio de penalización después de la decisión de Mason Mount

Manchester United News como el incidente de penalización de Mason Mount con Kyle Walker fue destruido después de que Var intervino

Mason Mount pensó que había ganado una penalización para Man United (Imagen: 2025 Getty Images)

Manchester United se le negó una penalización en la primera mitad de su colisión de la Premier League en Burnley. Los hombres de Ruben Amorim querían responder a su renovación a mitad de semana en Grimsby Town al obtener su primera victoria de la temporada.

Los Rojos comenzaron bien en Old Trafford en respuesta a tres juegos sin victoria. Los primeros Mason Mount pensaron que había ganado una penalización cuando fue traído de Kyle Walker al área de penalización.

Mount cerró a Walker en la mitad de Burnley y forzó una carrera de pie hacia la meta. Ambos jugadores parecían estar luchando entre sí cuando se abren camino en el área de penalti antes de que la estrella del United cayera.

El árbitro Samuel Barrott señaló inmediatamente al lugar, pero el árbitro asistente de video (VAR) verificó las imágenes y la decisión fue destruida. La decisión fue declarada por la Premier League en su cuenta oficial del centro de competencia en X.

«Después de la revisión VAR, el árbitro destruyó la decisión original de castigo al Manchester United», escribieron. «El anuncio del árbitro:» Después de la evaluación, Burnley Número dos no comete un error en Man United número siete. Mi decisión final no es una penalización y pelota para el portero. «

United le pagaban su presión poco después y abrió el puntaje a través del gol de Liam Cullen. Casemiro en la caja grabó la entrega de inicio libre de Bruno Fernandes y su encabezado regresó de la barra y en Cullen.

Martin Dubravka parecía haber logrado armar el balón, pero Barrott otorgó el gol. Significa que los dos primeros goles de la liga de United han sido ambos goles esta temporada.

