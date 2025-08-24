Premier League Make Man United Penalty Anuncio después de Fulham Var U-Bend

Manchester United News como decisión de darle a United una multa contra Fulham, está justificada por la Premier League

Bruno Fernandes perdió el lugar criminal contra Fulham (Imagen: Getty Images)

La Premier League ha explicado por qué el Manchester United recibió una penalización en la primera mitad de su colisión de la Premier League con Fulham el domingo.

Los hombres de Ruben Amorim estuvieron cerca de abrir el puntaje en Craven Cottage en varias veces a través de Matheus Cunha. Poco después de la media hora, sin embargo, United recibió una penalización.

Mason Mount fue traído de una esquina en la caja por Calvin Bassey, quien inicialmente pasó desapercibido por el árbitro Chris Kavanagh. Después de un breve período de juego de seguimiento, el árbitro asistente de video (VAR) Kavanagh ordenó ver el incidente en la pantalla.

Los Reals mostraron Bassey -String con Mount cuando la pelota entró en la caja. Se otorgó una penalización, pero Bruno Fernandes disparó más de 12 metros de una manera inusual.

La Premier League dio una declaración sobre por qué se otorgó la penalización y escribió en su cuenta de Center Match en X: «Después de una revisión de VAR, el árbitro destruyó la llamada original de no penalización para un desafío de Bassey en el Monte. Anuncio del árbitro:» Después de la revisión, Fulham número 3 -Rayer – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – La decisión final es una sellada. «

Esta temporada, las nuevas reglas afirman que los jugadores son más responsables de mantener en el área de penalización. «Habrá un mejor reconocimiento de mantener las ofensas en el campo», explicaron las reglas.

«Se alentará a los funcionarios públicos a identificar y castigar los delitos, con» la llamada del árbitro «que todavía se usan para cheques de VAR».

Gary Neville señaló la presión de las nuevas reglas y afirmó que se informó a los jugadores sobre el nuevo umbral. «Es Bassey en la montaña, es ese lanzamiento, es imprudente y estúpido de Bassey», dijo en Sky Sports.

«Es innecesario, un tonto. Él le pedirá que lo juzgue. Sabemos que los árbitros les han dicho que los sujeten, también se les dice a los jugadores. Es simplemente estúpido de Bassey.

«Él va a darlo … Fuimos a una sesión informativa de la Premier League dos o tres días antes del comienzo de la temporada y dijeron que lo sujetarían. Cosas como esta lo saludan, es claramente más fuerte que Mount y le hace saber. Es ridículo, no es necesario hacerlo».

