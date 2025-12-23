Preguntas y respuestas del Man City sobre la ventana de transferencia de enero, Pep Guardiola y la carrera por el título de la Premier League

Envíenos sus preguntas sobre el Manchester City en el cuadro de comentarios a continuación.

Obtenga respuestas a sus preguntas sobre la ciudad hoy

Ni siquiera estamos a la mitad de la temporada de la Premier League, pero esta temporada ya ha sido una montaña rusa para el Manchester City. El City ha “regresado” y posteriormente fue cancelado muchas veces, pero todavía está luchando en todos los frentes hacia 2026.

Siete victorias seguidas les han permitido acortar distancias con el líder Arsenal en la cima de la tabla, con los Gunners ahora sólo dos puntos por delante de los Blues. El equipo de Pep Guardiola también está bien situado en la Liga de Campeones después de su victoria por 2-1 sobre el Real Madrid y una semifinal a doble partido contra el Newcastle en la Copa Carabao.

El City estuvo inusualmente ocupado en la ventana de transferencias de enero anterior y no veremos el mismo nivel de actividad en la próxima ventana. Sin embargo, eso no significa que ya no haya novedades si hay interés en Antoine Semenyo.

Si tiene alguna pregunta para los escritores de nuestra ciudad sobre cualquiera de los temas anteriores o cualquier otra cosa, hágala en la sección de comentarios a continuación.