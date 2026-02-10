Predicción y probabilidades de West Ham vs Man United antes del choque de la Premier League

Michael Carrick busca su quinta victoria consecutiva como técnico interino del Man United mientras viaja a su antiguo club, el West Ham United, en el London Stadium de la Premier League.

Michael Carrick agradece a la afición del Manchester United el sábado tras la victoria sobre el Tottenham (Imagen: Marc Atkins/Getty Images) ..

El estadio de Londres está listo para un intrigante partido de la Premier League el martes por la noche cuando el West Ham United reciba al Manchester United, y ambos equipos disfrutan de un reciente repunte en su forma. Los Hammers buscan una quinta victoria en seis partidos después de su victoria por 2-0 sobre Burnley, mientras que el Manchester United, dirigido por Michael Carrick, continuó su impresionante racha con una victoria por 2-0 contra un Tottenham Hotspur con diez hombres.

Carrick, exjugador del West Ham, ha tenido un impacto positivo inmediato en el United, llevando al equipo a cuatro victorias consecutivas, incluidas victorias notables sobre Arsenal, Manchester City y Fulham, manteniéndolos firmemente en la carrera por un lugar en la Liga de Campeones. Los Red Devils han encontrado la red al menos dos veces en cada partido bajo el liderazgo de Carrick y ahora están a sólo tres puntos del tercer clasificado, el Aston Villa. Info lengkap: .. Su ataque ha estado en buena forma, anotando en cada uno de sus últimos catorce partidos en todas las competiciones y sufriendo sólo una derrota en sus nueve partidos anteriores como visitante.

El West Ham, por otro lado, también ha disfrutado de una reactivación, sumando nueve puntos en sus últimos cuatro partidos de liga. Los goles recientes de Crysencio Summerville y Taty Castellanos aseguraron una victoria crucial en Burnley, colocando a los Hammers a tres puntos de la seguridad. Bajo la dirección de Nuno Espirito Santo, el West Ham ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, una mejora notable después de un comienzo de temporada desafiante. Sin embargo, su historial en casa sigue siendo motivo de preocupación, con sólo una victoria en sus últimos 16 partidos en casa contra rivales establecidos de la Premier League. Sin embargo, el West Ham ha logrado vencer al Manchester United en cada una de las últimas tres visitas de los Red Devils al estadio de Londres.

West Ham vs Man United Consejos de apuestas

Man United gana y ambos equipos anotan – 9/5 (Betfred)

Más de 2,5 goles – 1/2 (Betfred)

18+ | Juego responsable | Gambleaware.org | Las oportunidades pueden cambiar

Juego responsable

Todos en The Inside Track and Reach están comprometidos a promover juegos de azar más seguros. Lihat juga .. Todo nuestro contenido y apuestas recomendadas están dirigidas a personas mayores de 18 años. Las probabilidades también están sujetas a cambios.

Recomendamos encarecidamente a nuestros lectores que apuesten sólo lo que puedan permitirse perder. Para obtener más información, llame a la Línea de ayuda nacional sobre juegos de azar al 0808 8020 133 o visite begambleaware.org.