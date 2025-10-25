Predicción y probabilidades de Man United vs Brighton & Hove Albion antes del choque de la Premier League

Man United buscará tres victorias, pero se enfrentará a Brighton & Hove Albion, que ha disfrutado de una forma impresionante en Old Trafford en los últimos años.

Ruben Amorim poco a poco va dando forma a su plantilla del Manchester United (Imagen: Getty Images)

El Manchester United aspira a lograr una tercera victoria consecutiva en la Premier League el sábado por la tarde cuando reciba al Brighton & Hove Albion en Old Trafford. Después de una victoria por 2-0 sobre el Sunderland en su último partido en casa, los Red Devils lograron su resultado más impresionante de la temporada hasta el momento, logrando una victoria por 2-1 sobre su rival Liverpool el domingo pasado. Esa victoria llevó al equipo de Rubén Amorim al noveno puesto en la Premier League, a sólo tres puntos del segundo clasificado, el Manchester City.

Si bien las actuaciones del United a menudo han carecido de convicción esta temporada, las victorias consecutivas contra Sunderland y Liverpool han dado a los seguidores la esperanza de que el equipo esté dando un giro. Sin embargo, sigue siendo necesario tener precaución, ya que promesas similares no se han materializado en el pasado y muchos de los problemas subyacentes del equipo todavía parecen sin resolver. En sus últimos cinco partidos, el United ha registrado tres victorias y dos derrotas, anotando más de 2,5 goles en cuatro de esos partidos y ambos equipos han marcado en tres partidos.

Una tercera victoria consecutiva en la liga sin duda aumentaría la confianza en Old Trafford, pero el United necesitará un desempeño más completo del equipo para convencer realmente a los fanáticos de que se están logrando progresos.

Mientras tanto, Brighton está justo detrás del United en el décimo lugar con doce puntos en ocho partidos. Las Gaviotas están haciendo una campaña sólida y llegan en buena forma. Ha perdido sólo una vez en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones y ha ganado cinco. En su último partido venció al Newcastle por 2-1, gracias a un doblete de Danny Welbeck.

Los partidos del Brighton han sido entretenidos, con más de 2,5 goles marcados en siete de los últimos ocho partidos y ambos equipos marcaron en seis de ellos. Los espectadores pueden esperar otro encuentro animado en Old Trafford. Los Seagulls también se sentirán alentados por sus recientes actuaciones contra el Manchester United, habiendo ganado cuatro de los últimos cinco encuentros entre los dos equipos.

Manchester United-Brighton Consejos de apuestas

Ambos equipos anotan – 1/2 (Betfred)

Danny Welbeck anota en cualquier momento – 27/10 (Betfred)

Bryan Mbeumo anota en cualquier momento – 11/5 (Betfred)

18+ | Juego responsable | Gambleaware.org | Las oportunidades pueden cambiar

Juego responsable

Todos en The Inside Track and Reach están comprometidos a promover juegos de azar más seguros. Todo nuestro contenido y apuestas recomendadas están dirigidas a personas mayores de 18 años. Las probabilidades también están sujetas a cambios.

Recomendamos encarecidamente a nuestros lectores que apuesten sólo lo que puedan permitirse perder. Para obtener más información, llame a la Línea de ayuda nacional sobre juegos de azar al 0808 8020 133 o visite begambleaware.org.