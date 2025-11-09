Predicción y probabilidades de Man City vs Liverpool antes del choque de la Premier League

Pep Guardiola se enfrentará al Liverpool este fin de semana en su partido número 1.000 como entrenador, mientras ambos equipos buscan cerrar la brecha con el Arsenal en la Premier League.

Pep Guardiola dijo que el Liverpool es el rival perfecto para su partido número 1.000 como entrenador

Pep Guardiola está listo para celebrar su partido número 1.000 como entrenador con un estilo apropiado mientras su equipo Manchester City recibe al Liverpool, actual campeón de la Premier League, en el tan esperado enfrentamiento del domingo.

Después de diez partidos, el City tiene una ligera ventaja de un punto y un lugar sobre los Rojos en la cima de la Premier League, aunque el renovado Liverpool de Arne Slot ha encontrado su forma en el momento justo.

Cuando Guardiola se hizo cargo de su primer partido profesional, Sven-Goran Eriksson dirigía al Manchester City, Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo lideraban al Manchester United y «Beautiful Girls» de Sean Kingston encabezaba las listas británicas. Más de 18 años después, Guardiola alcanzará la marca de las cuatro cifras en el espectáculo del Etihad del domingo. Un hito que, en su opinión, se vuelve aún más especial por el enfrentamiento con el Liverpool, quizás su mayor rival, aparte de la era Jürgen Klopp.

El partido número 999 de Guardiola fue memorable, ya que el City logró una victoria por 4-1 en la Liga de Campeones sobre el Borussia Dortmund, inspirado por una destacada actuación de Phil Foden antes de su regreso a Inglaterra. Erling Haaland continuó su notable racha goleadora, convirtiéndose en el primer jugador del City en anotar en cinco partidos consecutivos de la Liga de Campeones, ampliando su cuenta con un doblete en la victoria por 3-1 sobre Bournemouth el fin de semana pasado.

Una victoria el domingo podría hacer que el City, segundo clasificado, reduzca la diferencia a sólo tres puntos del Arsenal, siempre que Sunderland pueda derrotar a los actuales líderes el sábado. La forma reciente del City ha sido impresionante, con diez goles en los últimos tres partidos, lo que da a los aficionados muchos motivos para el optimismo.

Hace unas semanas, estas cifras podrían haber desanimado al Liverpool, que no logró mantener su portería a cero en 10 partidos consecutivos entre el 17 de septiembre y el 29 de octubre. Sin embargo, el equipo de Slot ha redescubierto su solidez defensiva. Su victoria por 2-0 en la Premier League sobre el Aston Villa fue seguida por una merecida victoria por 1-0 en la Liga de Campeones contra el Real Madrid en Anfield, donde sólo los actos heroicos de Thibaut Courtois impidieron un margen mayor.

Después de una serie de resultados inconsistentes, el Liverpool ha vuelto a subir al top tres de la Premier League. El próximo reto de Slot es poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas fuera de casa en liga; Los Rojos corren peligro de sufrir cuatro derrotas consecutivas en la máxima categoría por primera vez desde abril de 2012 con Kenny Dalglish.

Dalglish habría disfrutado de los encuentros de la temporada pasada, cuando Slot guió al Liverpool a una victoria consecutiva por 2-0 sobre el City en la Premier League 2024/25. Sin embargo, eso es notable. Los rojos Nunca ha ganado partidos consecutivos fuera de casa contra el City en la liga.

