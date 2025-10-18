Predicción y probabilidades de Man City vs Everton antes del choque de la Premier League

Pep Guardiola buscará extender la racha invicta de siete partidos de su equipo cuando reciba al Everton en el Etihad Stadium.

(Imagen: Rob Newell – CameraSport vía Getty Images)

El Manchester City regresa del parón internacional con una racha de siete partidos invicto en todas las competiciones. El equipo de Pep Guardiola ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos de la Premier League y ha mantenido su portería a cero en cinco de sus 10 partidos en lo que va de temporada. Sin embargo, los Citizens sólo lograron marcar más de dos goles en tres de esos diez partidos, por lo que una celebración del gol el sábado parece poco probable.

Mientras tanto, el Everton aseguró los tres puntos en su último partido antes del descanso, venciendo a un equipo de Crystal Palace que estaba invicto en sus 19 partidos anteriores en todas las competiciones. A pesar de ese resultado, el equipo de David Moyes ha perdido dos de sus últimos cuatro partidos, encajando exactamente dos goles en cada una de esas derrotas.

El Manchester City no ha perdido ante el Everton en ninguna competición desde 2017, registrando una victoria por 2-0 cuando los equipos se enfrentaron por última vez en abril. Los hombres de Guardiola han conseguido los tres puntos en siete de sus últimos nueve encuentros con los Toffees, anotando al menos dos veces en seis de esos partidos y manteniendo seis porterías a cero.

Manchester City-Everton Consejos de apuestas

Man City gana a cero – 11/8

Erling Haaland marca dos o más goles – 7/2

