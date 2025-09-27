PRE -PREDER Call of Duty Black Ops 7 por £ 15 menos en Argos – La oferta terminará pronto

Muchos minoristas británicos ya ofrecen pedidos anticipados antes de la fecha de lanzamiento del 14 de noviembre, pero hay una marca con una calle principal en la que los jugadores pueden obtener Ops 7 Black por £ 15 menos de lo normal.

Call of Duty Black Ops 7 se lanzará el 14 de noviembre. (Imagen: Activision)

Los fanáticos de los jugadores de primera persona representan un gran invierno, porque tanto Call of Duty como Battlefield obtienen episodios nuevos y van entre ellos como si fuera 2011 de nuevo. Esta vez, Treyarch ha vuelto con una representación diferente de la fórmula de Black Ops y actúa como un sucesor espiritual de Black Ops 2 desde muy lejos en 2012.

Los jugadores que no están seguros de qué juego prefieren, pueden esperar en Black Ops 7 Beta durante la primera semana de octubre, pero muchos jugadores han elegido su ángulo y estarán a punto de bloquear y cargar un pedido anticipado. Muchos minoristas británicos ya ofrecen pedidos anticipados antes de la fecha de lanzamiento del 14 de noviembre, pero hay una marca con una calle alta donde los jugadores pueden hacer eso. Obtenga Black Ops 7 por £ 15 menos de lo normal.

Los compradores que van a Argos verán que El último juego de Call of Duty se ofrece por las £ 62.99 habituales. Sin embargo, si también combinan esto con un acuerdo de TopcashbackLos compradores pueden obtener un increíble descuento de £ 15 en el precio.

Todo lo que tiene que hacer los jugadores es hacer Cree una cuenta nueva en TopCashback con este enlace. Una vez que eso ha sucedido, pueden conectarse y comprar su cuenta de Argos Black Ops 7 Tan pronto: tan pronto como el reembolso de £ 15 se sufre a su cuenta, han pagado efectivamente £ 47.17 por el juego.

Black Ops 7 Este año está tomando las cosas en una dirección más futurista con los jugadores que saltan hacia el futuro cercano de 2035. Recogerán a los personajes que son vistos por última vez en Black Ops 2, y continuarán muchos de los ritmos de la historia que cuelgan el Black Ops 6 del año pasado.

Por supuesto, el modo multijugador también será la estrella del espectáculo, con este año que trae de vuelta el muro. No se ve muy bien como las jetpacks y la gravedad cero de la guerra avanzada e infinita, pero combinada con un sistema de movimiento Omni algo despojado, parece ser una visión refrescante del movimiento nuevamente.

Call of Duty siempre ha sido una experiencia de tiradores arcade, mientras que Battlefield 6 estará mucho más centrado en el realismo y el juego de equipo. Si eso suena más en tu calle, los jugadores también pueden pedir Battlefield 6 por adelantado por menos usando el Topcashback Trick, que cuesta menos de £ 45 en Argos.

Para un juego menor centrado, Borderlands 4 Es otro gran tirador que fue lanzado a principios de este mes. Se puede recoger en Argos por menos de £ 45 Topcashback .

Debido a que Black Ops 7 aún no ha terminado, no hay revisiones de las que deshacerse. Regrese aquí en unas pocas semanas, porque me sumergiré en la Beta Black Ops 7 lo antes posible e informaré sobre nuestras primeras impresiones.

Cómo puede obtener Call of Duty Black Ops 7 por £ 47.17 en Argos