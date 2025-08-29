PRE -PERSONA Call of Duty Black Ops 7 por menos de £ 43 en lugar de £ 63 en Argos, pero no por mucho tiempo

Normalmente £ 63, Call of Duty Black Ops 7 está disponible para ordenar por adelantado por menos de £ 43 en Argos con un acuerdo a tiempo limitado

Los pedidos anticipados para Black Ops 7 ahora están en vivo, con el juego disponible por menos de £ 43 en Argos. (Imagen: Activision)

Está establecido en una fantástica caída para los fanáticos de los tiradores multijugador con Call of Duty Black Ops 7 y Battlefield 6 que se lanzarán a finales de este año. Si bien Battlefield 6 parece haber recopilado el mayor favor de los jugadores, un nuevo Call of Duty todavía está en camino para el lanzamiento anual con Black Ops 7.

Los videojuegos pueden ser una inversión costosa con la mayor cantidad de costos de alrededor de £ 70. Black Ops 7 anticipados Ven un poco más barato en £ 62.99 en Argos, pero hay una manera de hacer un descuento de £ 20 si los jugadores actúan rápidamente.

Al hacer Una nueva cuenta de topcashback Los compradores son recompensados ​​con reembolso de £ 20 en su primer pedido. Eso efectivamente lleva los costos del juego a £ 42.20, lo cual es un ahorro saludable.

Sin embargo, los compradores tienen que actuar rápidamente, porque el acuerdo solo es válido hasta finales de agosto. Después del domingo por la noche, la recompensa TopCashback lleva £ 15, con Black Ops 7 en cambio alrededor de £ 47.99.

Call of Duty de este año es un sucesor espiritual de Black Ops 2, con un entorno semifuturístico de 2035. Tendrá un nuevo modo de campaña con David Mason como protagonista y será completamente jugable en la cooperativa con cuatro jugadores.

Además, el equipo de desarrollo también ha realizado algunos cambios en el controvertido sistema de ‘movimiento omni’. El sprint táctico fue a favor de los saltos de pared, aunque los jugadores pueden descansar una ventaja para agregar sprint táctico al conjunto de viajes.

Call of Duty: Black Ops 7 £ 62.99 £ 42.20 Argos | Topcashback Compre ahora en Argos | Topcashback Ordenar por adelantado Call of Duty: Black Ops 7 por £ 43 en Argos usando TopCashback.

Sin embargo, hay un fuerte sentimiento negativo entre los jugadores para Black Ops 7. Esto es en gran parte de las pieles cosméticas poco realistas que se han vuelto particularmente gruesas en títulos recientes, con personas como Seth Rogan y Beavis y Butthead que se enrollan en Ops 6 Black.

Estas pieles no están listos para dar el salto a Black Ops 7 con Activision que insiste en que los paquetes cosméticos en el nuevo título están más bien fundados. En una publicación de blog comunitaria, Activision escribe: «Algunos de ustedes han dicho que hemos alejado de lo que Call of Duty ha hecho único en primer lugar: convincente, intenso, visceral y de muchas maneras bien fundado. Ese comentarios toca a casa y lo tomamos en serio».

Para los jugadores que están entusiasmados con una arcade menos arcade, más experiencia de guerra táctica, Battlefield parece ser de 6 ropa. También se puede reservar en Argos Uso de la Topcashback Deal por £ 39.24 en PlayStation 5, £ 42.20 en Xbox Series X | s.

Black Ops 7 se establecerá en 2035. (Imagen: Activision)

Cómo Black Ops 7 obtendrá por menos de £ 43 en Argos