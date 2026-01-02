Postura de transferencia del Manchester United sobre Toby Collyer después de la decisión de retirada de préstamo

Toby Collyer regresó a Man Utd después de que su cesión en el West Brom del campeonato se interrumpiera en enero.

Toby Collyer podría quedarse en el United lo que resta de temporada

Se espera que Toby Collyer esté en forma antes de finales de enero, pero el mediocampista podría permanecer en el Manchester United por el resto de la temporada en lugar de ser cedido nuevamente. El jugador de 21 años fue retirado oficialmente de su préstamo en el club de campeonato West Brom el día de Año Nuevo, pero ha estado con Carrington desde finales de noviembre después de sufrir una lesión en la pantorrilla con los Baggies.

Collyer luchó por ganar tiempo de juego antes de que su lesión lo molestara. Fue titular sólo en tres partidos de campeonato e hizo doce apariciones en total. Tras sufrir su lesión, se encuentra en rehabilitación en su club matriz. Podría haber regresado a los Hawthorns si estuviera en forma, pero el United tomó la decisión de retirarlo de un préstamo planificado para una temporada debido a preocupaciones sobre su tiempo de juego en los Midlands y su problema de lesiones.

Se espera que el ex joven del Brighton vuelva a estar en forma a finales de este mes, ya que no ha jugado de forma competitiva desde que sufrió una lesión en la pantorrilla en el empate 1-1 del West Brom contra el Birmingham City a finales de noviembre.

Collyer será monitoreado ahora que está de regreso en el United y podría permanecer en el club por el resto de la temporada si Ruben Amorim decide mantenerlo como parte del primer equipo.

El centrocampista ha disputado trece partidos con el United, diez de los cuales fueron con Amorim la temporada pasada. Si bien United tendrá un calendario liviano en la segunda mitad de la temporada, existe incertidumbre sobre el futuro de Manuel Ugarte y Kobbie Mainoo en la ventana de transferencias de enero, ya que ambos atraerán intereses sobre préstamos.

Si Collyer juega para el United este mes, se prohibiría otra cesión, ya que los jugadores sólo pueden jugar en dos clubes por temporada. Si no rinde, sigue siendo una opción volver al primer equipo.

Actualmente, el United está lidiando con una crisis de lesiones en el mediocampo, pero se espera que Mainoo y Bruno Fernandes estén en forma este mes.