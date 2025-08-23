James Trafford ocupó su lugar en la portería para el Manchester City, pero cometió un error cuando Tottenham venció a los Blues 2-0 en el Etihad.

James Trafford ocupó su lugar en Manchester City para el de Ederson

Pep Guardiola dijo que recompensa a James Trafford por su actuación contra Wolves al sostenerlo en su equipo de Manchester City contra Tottenham, a pesar del regreso al equipo de Ederson de la jornada.

Trafford quedó impresionado por su debut en la ciudad en la victoria en Wolves la semana pasada, una pizarra limpia en la victoria 4-0 y también muestra la calidad de su distribución en Molineux.

Antes y después de esa victoria, Guardiola había dicho que Edrerson siguió siendo su número 1, a pesar del regreso de Trafford al club en un contrato de £ 27 millones este verano, con la firma de Burnley de 22 años dos años después de dejar el Etihad.

La situación también es complicada con Galatasaray, quien le gustaría firmar a Ederson, que tiene menos de un año sobre su contrato, mientras que City pone un movimiento en línea para demasiado cementerio Gianluigi Donnarumma cuando el brasileño se va.

Eso se completará la semana pasada más o menos desde la ventana de transferencia, pero Guardiola refutó sugerencias de que Ederson recibió a luz porque dejaría el club y dijo que Trafford merecía mantener su lugar.

Aunque el jefe de la ciudad admite que los guardianes necesitan consistencia en la selección, dijo que la rotación continuaría desempeñando un papel, lo que podría ser una buena noticia para Trafford si Italia no. 1 Donnarumma, 26, señales.

«Hizo un buen primer juego, James, y yo decidí continuar», explicó Guardiola.

«Cuando tomo decisiones en la primera parte de la temporada, no solo el guardián, el guardián es, por supuesto, una posición especial para tener más consistencia, para todos los jugadores que juegas, uno de los dos, todos, está bien, esta es la línea de salida, y estos son los jugadores que juegan, pero estos juegos que todos juegan.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.