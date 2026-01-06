Posición del Manchester United sobre los fichajes de enero tras el desacuerdo con Rubén Amorim

Rubén Amorim estaba frustrado por la forma en que Man Utd abordó la ventana de transferencia de enero y ese desacuerdo lo llevó a su ruina.

El United quería fichar a Antoine Semenyo en enero, pero no tiene intención de utilizar esos 65 millones de libras en otra incorporación. (Imagen: PA)

El Manchester United no tiene planes de cambiar su enfoque hacia la ventana de transferencias de enero tras la repentina salida de Ruben Amorim como entrenador en jefe el lunes por la mañana. Los planes de gasto del United fueron una fuente de conflicto entre Amorim y el director deportivo Jason Wilcox en las últimas semanas del reinado del portugués en Old Trafford.

Amorim había dicho en diciembre que el club consideraría comprar un jugador en enero y estaban ansiosos por fichar a Antoine Semenyo, que tenía una cláusula de rescisión de £ 65 millones en su contrato con Bournemouth.

El United habría pagado eso si el jugador de 25 años hubiera optado por mudarse a Old Trafford, pero Semenyo optó por mudarse al Manchester City. Eso llevó a un sombrío Amorim a decir el viernes que «no hubo discusiones» sobre fichar jugadores en enero y sugirió que el equipo permanecería sin cambios durante la ventana.

Se creía que el jugador de 40 años estaba frustrado porque el dinero destinado a Semenyo no se podía gastar en otra parte, y el entrenador en jefe buscaba fortalecer sus perspectivas en el mediocampo, ya que albergaba dudas sobre Manuel Ugarte y Kobbie Mainoo. El United insiste en que Amorim estuvo de acuerdo con la decisión de concentrar recursos en fichar a tres delanteros en el verano, en lugar de priorizar a un mediocampista.

Este año habrá inversiones en el centro del campo, pero se espera que estos planes sólo se aceleren en el período estival. El United se ha centrado últimamente en fichajes probados de la Premier League y tiene intereses en Carlos Baleba, Adam Wharton y Elliot Anderson.

Las fuentes enfatizan que el movimiento de Semenyo está en línea con el enfoque de mitad de temporada, en el que el dinero solo se gasta en un objetivo a largo plazo. El United mantuvo su interés en el delantero del verano pasado y ahora se vio obligado a tomar medidas ya que su cláusula de rescisión hacía inevitable alejarse de Bournemouth.

El Director de Reclutamiento Christopher Vivell y el Director de Fútbol Jason Wilcox continuarán liderando la ventana de transferencias y mantendrán la estrategia de centrarse en objetivos a largo plazo.

La salida de Amorim también podría cambiar el rumbo en términos de salidas este mes. Kobbie Mainoo ahora permanecerá en Old Trafford, donde se espera que sus posibilidades en el primer equipo mejoren con Darren Fletcher.

Joshua Zirkzee es objeto de interés de la Roma y probablemente le habrían dado un paso si Semenyo hubiera firmado. El delantero holandés impresionó desde el banquillo en Leeds el domingo y ahora podría permanecer en el club para aportar profundidad en la batalla por un lugar en la Liga de Campeones.