Poseía en el Manchester United sobre el futuro de Ruben Amorim después de la derrota de Brentford

La presión sobre Ruben Amorim ha aumentado en Man Utd después de una nueva actuación decepcionante contra Brentford.

Amorim representado contra Brentford. (Imagen: Getty Images)

Ruben Amorim conserva el apoyo de la Junta del Manchester United después de una derrota contra Brentford.

Amorim esperaba la primera vez para ganar partidos consecutivos de la Premier League contra Brentford, pero United sufrió un mayor revés en el estadio de la comunidad GTech.

Fuentes del club han dicho que Amorim conserva el apoyo de los tomadores de decisiones de Old Trafford y que no se está redactando ningún reemplazo.

El mes pasado se vio obligado a aclarar que Amorim no se agregaría después de perder la ciudad de Grimsby en la Copa Carabao.

La victoria contra el Chelsea mejoró el estado de ánimo, pero United no pudo aprovechar ese resultado contra Brentford. Amorim solo ha ganado 34 puntos de un posible 99 en la máxima categoría durante su tiempo de supervisor.

Hablando después de Brentford, Amorim dijo: «Sé chicos. Hablamos de esto cada vez que nuestro equipo pierde [basic mistakes]. Tenemos que trabajar en muchas cosas. Y nuevamente, hoy, mi mayor preocupación es que no hemos establecido el juego en el último tercio.

«Nos perdimos muchas cruces. Tuvimos objetivos en la transición que conocimos durante la semana y trabajamos en ello. Así que esas son las cosas que tenemos que mejorar».

Se le preguntó a Amorim cómo United mejorará y respondió: «Estamos trabajando en todo. La frustración es que cada objetivo, los objetivos de hoy, trabajamos en eso en la semana. Eso es frustrante.

«Podemos hacerlo mejor con la pelota. Podemos tener más control. Podemos entender que si las decisiones no están a nuestro favor, el impulso no está a nuestro favor.

«Podemos controlar la pelota. Podemos establecer el juego. Eso es algo que sé que este equipo puede hacer. Pero cuando todo, los momentos, la penalización, el error antes del primer gol, todas estas cosas están en contra de nosotros.

«Necesitamos más personalidad para controlar los juegos, calmar los juegos y luego jugar mejor. Estoy seguro de que no está sugiriendo que la decisión del árbitro ha contribuido al resultado final».

Erik Ten Hag sobrevivió al descanso internacional de octubre al comienzo de la temporada pasada, pero el holandés fue rechazado por INEOS poco después de la reanudación del fútbol nacional.

United juega a Sunderland en Old Trafford antes de que comience el descanso internacional de octubre.

