Por qué se mostraron dos cartas rojas en Monaco vs Man City, mientras que los bancos se despejan en medio de la ira de penalización

Manchester City fue retenido el miércoles por la noche a un empate 2-2 por Mónaco en la Liga de Campeones, donde el caos siguió en la fase final del juego

El caos se hizo cargo en los últimos momentos de Mónaco vs Man City (Imagen: Getty Images)

Pandemonium estalló hacia el final del partido de la Liga de Campeones de Manchester City contra Mónaco, con dos cartas rojas que saludaron y el ex centro de Tottenham Eric Dier, una multa tardía para asegurar un empate 2-2.

City tomó la delantera en los primeros 15 minutos gracias a Erling Haaland, quien sostuvo el paso elevado de Josko Gvardiole antes de lanzar el balón sobre el portero de Mónaco Philipp Kohn. Menos de tres minutos después, sin embargo, Mónaco igualó a Jordan Taze, quien disparó a casa desde el borde de la caja.

Fue un excelente final del ex hombre de PSV, lo que significa que Gianluigi Donnarumma se queda atrás sin ninguna oportunidad. A pesar de este revés, City continuó su impulso de ataque y recuperó la gerencia justo antes del intervalo, donde Haaland nuevamente encontró el fondo de la red.

El noruego, que solo tuvo siete toques en la primera mitad, anotó dos de ellos mientras dirigía la cruz de Nico O’Reilly a la esquina inferior. El lado de Pep Guardiola dominó la mayor parte de la segunda mitad cuando querían asegurar una segunda victoria consecutiva de la Liga de Campeones, pero el caos siguió en el minuto 90 cuando Mónaco apeló a una multa.

Animal estaba furioso después de que el reemplazo de la ciudad, Nico González, parecía atraparlo en la cara. El árbitro Jesús Gil Manzano rechazó las profesiones en el campo, pero pronto VAR fue asesorada para juzgar el incidente en su monitor de lado. Mientras que el español dio su camino a la línea de touch para revisar la situación, las temperaturas entre los dos bancos estallaron sobre la decisión potencial.

City y Gianluigi Donnarumma, que se habían apresurado al área técnica para consultar al entrenador del portero, estaban convencidos de que no era una penalización, mientras que Mónaco alentó a Manzano a revertir su decisión. Finalmente, después de que Manzano había gastado dos cartas rojas en el personal del Stadskamer por sus objeciones, cambió su veredicto original y señaló el lugar, dándole a Mónaco una oportunidad dorada de hacerlo por segunda vez.

Dier, quien memorable una penalización para Inglaterra contra Colombia en la Copa Mundial 2018 en Rusia, dio un paso adelante y lanzó a casa desde 12 yardas, lo que envió a Donnarumma en la dirección equivocada. Durante el tiempo adicional, City estaba presionando para asegurar un ganador crucial, pero no pudo penetrar en una terca defensa de Mónaco y tuvo que aceptar un empate, su cuarto punto en dos partidos de la Liga de Campeones en esta campaña.

Luego, dos héroes objetivo, Haaland, habló frustrado. Él dijo que TNT Sports: «No creo que hayamos jugado lo suficientemente bien. No merecemos ganar. Necesitamos más energía. Tuvimos que hacer más de lo que hicimos en la primera mitad. Dominamos mucho más y en la segunda mitad tomaron la delantera mucho más. No es lo suficientemente bueno».

Cuando fue interrogado sobre la penalización de Mónaco, Haaland agregó: «No lo vi. No sé si pateas a alguien en la cara, creo que es una penalización».

