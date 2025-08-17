El nuevo hombre UTD Transfer News después de que Ineos completó un Swoop de £ 74 millones para el Internacional de Eslovenia.

Benjamin Sesko durante su revelación en el Manchester United. (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

Manchester United completó la firma de Benjamin Sesko la semana pasada y la expectativa ya se está construyendo antes de su primera actuación para los Old Trafford Giants.

Después de ser presentado solo a los seguidores el sábado, todavía está por verse si Sesko o no debutará contra el Arsenal el domingo por la tarde. Si lo hace, los seguidores verán el deporte internacional esloveno son Camisa No.30 para el club.

A diferencia de muchas canciones en Old Trafford, el No. 30 no es una infundida en la historia. Solo un puñado de jugadores obtuvieron la camisa y muchos han hecho sus nombres con una canción diferente, como John O’Shea, o tienen problemas para dejar su huella.

Los partidarios agudos pueden haberse dado cuenta de que Diego Leon recibió el no. 30 Camisa cuando completó su reubicación de enero a Old Trafford este verano. El full-back llevaba la camisa durante las carreras de pretemporada, pero ahora representará a United en la camiseta número 35.

Esto puede mostrar lo importante que es la canción para Sesko, pero ¿por qué es ese el caso? Bueno, su conexión con la camisa No.30 comenzó cuando se dirigió en el sistema de la Academia RB Salzburg después de que se mudó de FC en el club.

Sostuvo este número de camisa cuando irrumpió en el primer equipo en el club austríaco y también, cuando finalmente se mudó a RB Leipzig, pidió que mantuviera el No. 30 en Alemania. La decisión de Sesko de quedarse con United es una prueba de que el delantero siente un vínculo personal con ese número, acompañado de las filas de su carrera superior.

Además, desde un punto de vista de marketing, muchos jugadores intentan hacer marcas personales para ellos mismos. Cristiano Ronaldo es quizás el mejor ejemplo de esta escuela de pensamiento con icónico no. 7.

Quién sabe, si Sesko tiene éxito en United, el No. 30 puede volverse tan icónico con los seguidores.

