Man Utd -yonger Sam Moldher fue casi un traslado al club turco Kayserispor el viernes por la tarde.

Sam Mather quería irse de United después de superar al fútbol de la Academia. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

El traslado de Sam Mather al club turco Kayserispor se derrumbó el viernes después de que el Manchester United decidió que no había tiempo para completar el acuerdo.

Mather, de 21 años, quería irse este verano para comenzar su carrera en el juego senior. Las conversaciones estuvieron en una etapa avanzada con Kayserispor el día de la fecha límite de Turquía, pero el acuerdo se derrumbó y Mather se queda con United.

Kayserispor presionó duro para firmar a Mather en un acuerdo permanente. Se acordó la cláusula para los costos y la recompra y se entiende que las condiciones personales también se habían acordado con el atacante.

United describió un momento para que se completara un acuerdo y que la junta informara, pero el club finalmente decidió que no tenían tiempo suficiente para facilitar la transferencia.

Mather ahora tendrá que lidiar con la decepción de perderse un nuevo comienzo.

El joven ha superado el fútbol de la academia y tenía hambre de comenzar el próximo capítulo de su carrera. Mather había atraído el interés de Turquía, Suecia y Alemania en la ventana de verano.

La situación de Mather se revisará en la ventana de transferencia de enero. Pasará tiempo entrenando con el primer equipo y realizará actuaciones en las regulaciones de la academia en los próximos meses.

Principalmente jugó en el ala izquierda durante su tiempo en la academia, pero su posición preferida es la lista número 10.

El contrato de Mather con Old Trafford expira en el verano de 2027.

