Por qué Scott McTominay fue rechazado para el premio SPOTY cuando la BBC respondió después del alboroto

El excentrocampista del Manchester United Scott McTominay ha sido desairado por la BBC antes de los premios a la Personalidad Deportiva del Año.

El excentrocampista del Manchester United ha sido uno de los jugadores destacados del Napoli y Escocia desde su traslado a Italia.

La BBC ha explicado la razón por la que el excentrocampista del Manchester United Scott McTominay fue desairado antes del premio a la Personalidad Deportiva del Año, citando el hecho de que un panel de expertos alcanzó un consenso general sobre la lista final. El jugador de 29 años ha sido uno de los jugadores más destacados del fútbol europeo desde su traslado al Napoli el verano pasado.

McTominay anotó 12 goles para el equipo de Antonio Conte que ganó el título de la Serie A, rompiendo el récord de goles de 63 años de Denis Law y siendo nombrado Jugador de la Temporada de la Serie A en la última campaña. Se convirtió en el primer futbolista escocés en ganar el premio en la ceremonia de la Gran Galà del Calcio a principios de este mes.

El jugador de 29 años ayudó a Escocia a clasificarse para la Copa del Mundo y terminó en el puesto 18 en la lista de preseleccionados para el Balón de Oro, convirtiéndose en el primer escocés en ser preseleccionado desde Ally McCoist en 1987.

A pesar de su sensacional forma, la BBC no ha incluido a McTominay en su lista final para el premio a la Personalidad Deportiva del Año de este año.

Cuando se le pidió una explicación detallada de las críticas de McTominay, un portavoz de la BBC dijo al Scottish Express: «Un panel de expertos de la industria evaluó y discutió una amplia gama de contendientes, quienes acordaron la lista final».

El graduado de la United Academy se robó el espectáculo cuando Escocia derrotó a Dinamarca para clasificarse para la fase final de la Copa del Mundo por primera vez desde 1998. Su gol milagroso ha sido nominado para el Premio Puskas.

McTominay fue nombrado jugador del año de la Serie A, pero fue rechazado por SPOTY de la BBC a pesar de su fantástico 2025. (Imagen: Agencia de fotografía de imágenes, Getty Images)

Los fanáticos del Manchester United, Luke Littler y Rory McIlroy, son dos de los seis que figuran en la lista final después de años sensacionales en sus respectivos deportes.

Las leonas inglesas Hannah Hampton y Chloe Kelly, la jugadora de rugby Ellie Kilnauw y el campeón mundial de Fórmula 1 Lando Norris completan el resto de nominados.

El periodista Henry Winter se preguntó por qué no se incluyó a McTominay y tuiteó: “¿Scott McTominay, una omisión sorprendente de la lista corta de #SPOTY?

«Won Scudetto, elegido Jugador del Año de la Serie A, nominado al Balón de Oro, ayudó a Escocia a clasificarse para la Copa del Mundo, marcó un gol crucial y espectacular contra Dinamarca, que sin duda es un candidato al Premio Puskas. Gran año».

Y no todos estaban contentos con la lista final; muchos respondieron con un “gran punto” y afirmaron que su omisión fue “dura”. Un fan escribió: «Es terrible pero no sorprendente», mientras que otro añadió: «Es una farsa».

Un tercero dijo: “Estoy de acuerdo, qué excelente año ha tenido, debería haber sido incluido en la lista corta de SPOTY”, mientras que otro dijo: “¿No estás seguro de por qué necesitan reducir la lista? [say] hay otros que merecen el reconocimiento, McTominay es un ejemplo de ello, para luego ampliar la lista. Entonces todos los nominados merecen estar allí. [there] Debería haber más opciones. Lando o Luke ganan para mí, pero esa es mi preferencia».

Después de que se anunciara la lista de finalistas, Alex Kay-Jelski, director de BBC Sport, dijo: “Este ha sido un año impresionante para el deporte, impulsado por atletas cuyos logros pertenecen a los libros de historia.

«Todos brindaron momentos de pura brillantez que definieron el año 2025. Fue increíble verlos y no puedo esperar para celebrar sus logros y ver a quién elige la nación como Personalidad Deportiva del Año 2025 de la BBC».

Luke Littler (centro) es uno de los seis nominados (Imagen: Alex Pantling/Getty Images)

Littler, de 18 años, se convirtió en el jugador de dardos número uno del mundo y comenzará la defensa de su título de Campeonato Mundial, mientras que McIlroy se convirtió en apenas el sexto hombre en la historia en completar un grand slam de los cuatro majors del golf.

Luego ganó el Masters antes de ayudar a Europa a conseguir una emocionante victoria sobre Estados Unidos en la Ryder Cup. Hampton y Kelly desempeñaron papeles clave cuando Inglaterra retuvo su corona del Campeonato de Europa.

Kilduune fue una de las jugadoras más destacadas de Inglaterra, anotando cinco intentos mientras ganaban la Copa Mundial de Rugby Femenina en casa.

Norris se convirtió en el undécimo británico en ganar un campeonato de pilotos de Fórmula 1, terminando tercero en el Gran Premio de Abu Dabi para reclamar la corona.