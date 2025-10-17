Por qué Ruben Amorim debería pasar por alto al hombre de £ 65 millones para Man United vs Liverpool

El Manchester United viaja a Liverpool el domingo y Rubén Amorim sabe que una victoria podría dar inicio a la temporada de los Rojos.

Rubén Amorim, entrenador del United (Imagen: PA)

Rubén Amorim sabe muy bien lo importante que es el viaje del domingo a Liverpool.

Hay pocos partidos que signifiquen más para los aficionados del Manchester United que sus enfrentamientos con el Liverpool. Los viajes recientes a Anfield no han sido felices para los Rojos, independientemente de quién haya estado en el banquillo.

Su última victoria en la mitad roja de Merseyside se produjo en enero de 2016, cuando Wayne Rooney anotó el gol de la victoria para el equipo de Louis van Gaal. A pesar de sus malas actuaciones recientes en Anfield, el United ha tenido mejores actuaciones allí desde la debacle de 7-0 que afectó la etapa de Erik ten Hag en Old Trafford.

Esta última visita a Anfield estará precedida por empates consecutivos y el United espera dar un paso más el domingo, poniendo fin a su espera de casi una década para ganar en Liverpool. Si quieren presumir, una de las decisiones más importantes que debe tomar Amorim es su trío inicial.

Es casi seguro que Benjamin Sesko y Bryan Mbeumo serán titulares. Sin embargo, la otra posición número 10 está en juego con dos jugadores que esperan hacerse con el título: Mason Mount y Matheus Cunha.

Mount está en la pole position y empieza a marcar contra el Sunderland antes del parón internacional. Amorim es un gran admirador del ex jugador del Chelsea y parece que finalmente está encontrando su lugar en Old Trafford.

Cunha aún no está listo para los Rojos. El brasileño ha demostrado por qué llegó al club, pero su falta de goles esta temporada debe llegar a su fin tarde o temprano.

Algunos podrían argumentar que comenzar en Anfield sería un voto de confianza para Cunha y le daría la oportunidad de causar una buena impresión contra el Liverpool. Pero el United debería intentar conservar su equipo tras la victoria sobre el Sunderland.

El dúo del Manchester United Mason Mount y Matheus Cunha (Imagen: Getty Images)

Mount es un jugador confiado en este momento y ha descansado bien desde la victoria sobre los Black Cats, después de haber estado fuera de Inglaterra durante algún tiempo.

Cunha ha estado cumpliendo funciones internacionales con la selección brasileña en Asia esta semana y no se sabe cómo estará su estado físico después de ese largo vuelo de regreso a Europa.

Un papel potencialmente decisivo desde el banquillo para el jugador de 26 años podría ser la opción más inteligente.

