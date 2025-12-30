Por qué Ruben Amorim cambió la formación del Manchester United vs. Wolves cambió

Man Utd tuvo éxito con una defensa de cuatro contra Newcastle, pero Ruben Amorim lo rompió y volvió a su sistema favorito contra un equipo que aún no había ganado en la Premier League.

Rubén Amorim volvió a la defensa de tres para el partido del United contra los Wolves

Ruben Amorim volvió a su sistema favorito de tres defensas para el choque de la Premier League del Manchester United contra los Wolves para intentar contrarrestar el acercamiento de los chicos del sótano de la Premier League. Amorim finalmente pasó a una defensa de cuatro contra Newcastle en el Boxing Day y vio a su equipo ganar 1-0, con una actuación de ataque mucho más fluida en la primera mitad. Pero con los Wolves sin victorias en Old Trafford, adoptó un enfoque que priorizaba la seguridad y trató de emular el sistema de los Wolves.

Al United le faltaban ocho jugadores por lesiones o convocatorias internacionales, pero tuvo una actuación plana contra un equipo que había sumado sólo dos puntos en sus primeros dieciocho partidos de la temporada de la Premier League. Un disparo desviado de Joshua Zirkzee les dio la ventaja, pero Ladislav Krejci empató antes del descanso y los visitantes estuvieron más cerca de la victoria.

Amorim admitió que su cambio de sistema se basó en su evaluación de los Wolves y que había movido a Patrick Dorgu de nuevo al lateral para intentar aprovechar eso.

«Sabíamos que jugarían con un cinco, usarían el ancho, hoy la idea era hacer eso y construir con él a veces». [Dorgu] Al abrir o cerrar con Luke haciendo lo contrario, intentamos organizar las situaciones correctas”, dijo Amorim.

No funcionó y, aunque al United le faltaron jugadores clave como Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Amad, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Mason Mount y Bryan Mbeumo, Amorim se negó a utilizar estas ausencias como excusa, pero admitió que sabía por qué su equipo estaba teniendo problemas.

«Eso es normal, pero no usamos esa excusa contra el Newcastle. No la vamos a usar hoy», dijo. «Pero cuando ves el partido, entiendo por qué jugamos como jugamos hoy.

«La falta de fluidez, la falta de uno contra uno. Sabíamos que sería un partido completamente diferente al de Newcastle porque en Newcastle tenemos más espacio para jugar. No tuvimos que trabajar tanto en las jugadas y hoy lo hicimos».