Por qué Roy Keane no juega para Manchester United Legends vs Celtic

El ícono del Manchester United, Roy Keane, se mudó a Celtic después de dejar Old Trafford y ahora es un experto distinguido de Sky Sports e ITV.

Manchester United Gran Roy Keane. (Imagen: Alex Pantling/Getty Images)

Manchester United envió hoy un equipo de leyendas a Glasgow para contratar a sus homólogos celtas.

La competencia se lleva a cabo para apoyar a la Fundación Celtic FC y la Fundación Manchester United con Bryan Robson, quien lidera a los Rojos en Celtic Park. Varios jugadores notables serán para United esta tarde, incluido Darren Fletcher, capitán de la ocasión Michael Carrick, Dimitar Berbatov y Patrice Evra.

Sin embargo, uno de los nombres más importantes que ambos clubes representaron no estará presente. Roy Keane lideró a United y representó al club entre 1993 y 2005.

Hizo un total de 479 actuaciones antes de continuar con celta. La lesión haría brevemente su encantamiento en Escocia, y se retiró después de haber recogido 12 juegos para el Glasgow Club.

Algunos fanáticos pueden sorprenderse al ver que Keane no está jugando hoy, pero el hombre de 54 años ha expresado toda su razón para no aparecer en las competiciones de caridad. «No estoy en forma», dijo la pelota antes.

«Estoy lejos de estar en forma. Mis niveles de condición física son en realidad muy, muy vergonzosos.

«Solo porque no estoy en el peso no significa que esté en forma.

«Realmente no pude correr.

«Diglo de esa manera, me han invitado varias veces en los últimos años a jugar en los juegos de Legends, o como quieras llamarlo. Me resultaría muy difícil porque no pude llegar a fin de mes.

«Demasiados problemas de lesiones. Claramente trato de tener una dieta decente y desconfía de obtener demasiado, pero ciertamente no estaría lo suficientemente en forma para ir a cualquier forma de carrera».

El ícono del Manchester United Roy Keane se representa después de firmar para Celtic. (Imagen: 2005 Getty Images)

En cambio, Keane verá nuestras pantallas en el Reino Unido en la televisión esta tarde, mientras que Inglaterra se reúne a Andorra en la calificación de la Copa Mundial. Los hombres de Thomas Tuchel hasta ahora tienen un récord de 100 por ciento en calificación y se espera que continúen hasta el torneo celebrado en los Estados Unidos, Canadá y México.

Keane se convertirá en miembro del presentador Mark Pougatch y el experto colega Ian Wright para ITV Sport en Villa Park. Puede seguir el procedimiento entre la leyenda de Celtic y United aquí.

