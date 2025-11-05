Por qué Rodri no participa en el Man City vs Borussia Dortmund en el partido de la Liga de Campeones

La estrella del Manchester City, Rodri, quedó fuera de la convocatoria para el partido contra el Dortmund, ya que Pep Guardiola nombró una plantilla de 22 hombres.

Rodri, centrocampista del Manchester City

Rodri dejó la plantilla del Manchester City para una jornada más cuando Pep Guardiola convocó a 22 jugadores para el Dortmund.

El centrocampista no estuvo presente cuando los Blues llegaron para su partido de la Liga de Campeones el miércoles por la noche, lo que significa que se ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos del City desde que sufrió una lesión en el tendón de la corva en Brentford a principios de octubre. Regresó al equipo el domingo y fue suplente no utilizado ante el Bournemouth, pero ahora ha vuelto a ser descartado.

Guardiola confirmó antes del partido que Rodri «no se siente perfecto» y por eso tomó la decisión de no correr riesgo. El técnico del City indicó que no está de baja por el momento, pero necesita más tiempo para volver a sentirse bien.

Continúa un regreso difícil para Rodri después de la lesión del ligamento anterior cruzado que le costó la mayor parte de la temporada pasada. Regresó antes de lo esperado en mayo y acudió al Mundial de Clubes con el City, pero desde entonces ha sufrido varios problemas.

Inicialmente, Rodri esperaba jugar contra el Everton inmediatamente después del parón internacional de octubre, cuando cayó contra el Brentford, pero el club tuvo que ser más cauteloso con su estado físico.

«Rodri fue y es un jugador excelente», dijo Guardiola el mes pasado. «Todo el mundo lo sabe.

“Pero le dije a Rodri, y tal vez le costó entenderlo: no son seis o siete meses [after the injury]. ‘Ah, [after] Durante ocho meses jugaré y seré el Rodri del pasado». No.

«Rodri estará bien en el Mundial con España [next summer]. En el Mundial será el mejor Rodri y la próxima temporada será el mejor Rodri. Esta temporada será como lo llevemos paso a paso.

«Es normal, estuvo un año en la camilla de masajes. El cuerpo cambia, el ritmo cambia. Es cuestión de tiempo. Si está sano y hace lo que tiene que hacer, volverá».

Guardiola hizo tres cambios con respecto al equipo que venció 3-1 al Bournemouth para el partido de la Liga de Campeones contra el Dortmund este fin de semana. Bernardo Silva, Rayan Cherki y Ruben Dias abandonan el once titular y son sustituidos por Tijjani Reijnders, John Stones y Savinho.

CIUDAD: Donnarumma, Nunes, Stones, Gvardiol, O’Reilly, González, Reijnders, Foden, Savinho, Doku, Haaland

—

