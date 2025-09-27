Por qué Rodri está desaparecido para Man City vs Burnley como un nuevo objetivo

Manchester City está de vuelta en el Etihad para jugar a Burnley, pero no habrá Rodri en el equipo

Rodri pierde su segundo partido consecutivo

Manchester City Hope Rodri estará disponible para su viaje de la Liga de Campeones a Mónaco después de que el centrocampista se vio obligado a perderse el partido de la Premier League con Burnley.

El español comenzó tres juegos seguidos la semana pasada y jugó contra United, Napoli y Arsenal para ayudar al equipo con tres resultados positivos. Cuando pidió encontrarse con Napoli, el ganador del globo de Oro regresó para el juego en los Emiratos y trajo un nuevo cambio impresionante.

Sin embargo, esas competiciones afectaron a Rodri, quien aumentó una lesión de ACL en septiembre pasado y luego tuvo un problema con su ingle durante seis semanas después de la Copa Mundial del Club. No estuvo involucrado en la competencia de la Copa Carabao con Huddersfield a mitad de semana y desapareció nuevamente para el partido con Burnley.

City no intenta sobrecargar al jugador cuando regresa de una lesión grave, pero se centra en su regreso para el partido del miércoles con Mónaco en la Liga de Campeones. Los Blues hará seis puntos de los dos primeros juegos en la fase de grupos, porque quieren mejorar en la decepcionante carrera de la temporada pasada.

Mateo Kovacic está de vuelta en el equipo de Burnley, en el sofá por primera vez esta temporada después de reparar la operación de Aquiles en el verano. El croata no ha jugado para los Blues desde la temporada pasada y se perdió la Copa Mundial del Club con una lesión, pero ha completado su rehabilitación.

Divine Mukasa ocupa su lugar en el sofá después de su debut senior contra Huddersfield en la semana, mientras que Ryan Mcaidoo podría convertirse en el cuarto jugador de la academia en debutar en una semana cuando sale del banco.

En ausencia de Rodri, Nico González comienza de nuevo. El centrocampista jugó en Huddersfield para su primer inicio en cinco juegos y recibió varios informes largos de Guardiola durante la noche.

«Nico es un hombre que escucha mucho y quiere mejorar y me pregunta qué hacer en diferentes circunstancias», dijo Guardiola. «Si estás en el campo, es mejor porque estás allí y puedes explicarte mejor.

«Nico es un niño y es increíblemente entrenable. Cuando los jugadores quieren ser entrenables, es un regalo para todos los gerentes.

«Hubo otros que son más difíciles de decirlos. Estos tipos deben ser ayudados hasta el final y debe darse cuenta, especialmente en la segunda mitad en la segunda mitad, tanto como pudimos hacer contacto con él y hacer el control y romper las líneas, cada vez que había una oportunidad.

«Rompimos las líneas con Phil tres veces en la segunda mitad [Foden]Rico [Lewis] Y llegó un jugador de ala fue una oportunidad. Tiene que usar más y más. Tiene este potencial para hacerlo. En los siguientes juegos lo obtendrá en su proceso. «

