Por qué Phil Foden y Rodri no están en Man City Squad vs Wolves son como Pep Guardiola Fear realizado

Manchester City se enfrenta a los lobos en la Premier League, pero serán Phil Foden y Rodri sin jugadores importantes

Phil Foden y Rodri no están incluidos en el equipo de Manchester City para su partido inaugural de la Premier League contra Wolves.

Pep Guardiola mira a Molineux en Molineux el sábado por la noche, pero tendrá que hacerlo sin dos de sus mejores jugadores.

Foden y Rodri viajaron a los lobos con los Blues, pero no formaron parte del equipo de 20 hombres que lleva el nombre del partido con sus recientes problemas de lesiones, lo que llevó a la decisión de darles más descanso.

City no incluyó a Foden para su viaje a Palermo después de que él recogió un tobillo en el entrenamiento. Entrenó con el equipo esta semana, pero fue omitido del equipo para el juego de los Wolves, porque el club quiere evitar otra lesión.

Guardiola explicó la semana pasada cómo Rodri debería estar iluminado después de recolectar una ‘gran lesión’ en su ingle en la Copa Mundial del Club en la parte posterior del ACL que excluyó la mayor parte de la temporada pasada. La esperanza es que pueda jugar durante unos minutos en los primeros tres juegos, pero City no espera que esté «en forma realmente» hasta después del primer descanso internacional de la campaña.

«Esto es lo que sucede, esta es una lesión difícil. Un año después de que siempre tenga algunos problemas musculares. Tratamos de evitarlo, pero es difícil saber exactamente cuántos minutos, cuántos juegos.

«Y, por supuesto, está desesperado por jugar, necesitamos su ambición, su personalidad, su calidad. Fue nominado el mejor jugador del mundo la temporada pasada, por eso es realmente, muy importante tenerlo de regreso.

«Para mí, verlo en las sesiones de entrenamiento y en los vestuarios con una sonrisa, me hace muy feliz. Está muy cerca de volver. Pero regresas unos minutos y te desanimas después de unos minutos y regresa unos minutos … leer los datos es más difícil saber exactamente qué es lo mejor para él».

Guardiola también habló sobre los problemas con tener un equipo grande el viernes, y explicó que algunos jugadores siempre se habrían omitido como parece ahora.

«La situación no es fácil, pero lo saben. Mañana habrá dos jugadores en las gradas y cuando los jugadores regresen, habrá cuatro o cinco en casa», dijo.

«No es ideal, pero tenemos muchos juegos, cada temporada es cada vez más y tienes que tener un equipo para competir en cada juego».

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

