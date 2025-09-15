Por qué Pep Guardiola nunca olvidará a Man City Ricky Hatton Tribute

Los fanáticos de Manchester City y Manchester United rindieron homenaje a Ricky Hatton antes del Derby Etihad después de su muerte a la edad de 46 años.

Pep Guardiola dijo que el tributo a Ricky Hatton se quedará con él por el resto de su vida antes del Derby de Manchester del domingo y lo llama el tributo más intenso y emocional que puede recordar en sus 10 años en el estadio Etihad.

Hatton fue encontrado muerto en su casa el domingo por la mañana y los dos partidarios se unieron a un aplauso atronador desde el momento antes de que el Manchester City el Día del Derby fuera a los ganadores de 3-0 contra el Manchester United.

El ex campeón mundial Boxer era un gran azul y estaría en el Etihad para el juego. Sus hazañas de boxeo lo convirtieron en un héroe sobre la ciudad y cantando ‘One Ricky Hatton’ llamó alrededor del estadio.

Guardiola miró visiblemente emocionalmente durante el homenaje a Hatton, de 46 años, después de conocer al boxeador durante su década en Manchester. No habló de Hatton al equipo el domingo, pero quedó impresionado por la forma en que la multitud respondió.

«He estado aquí durante 10 años, hay muchos minutos de silencio, no lo recuerdo. Entonces, tan intenso como hoy», dijo Guardiola.

«Quiero agradecerles mucho por los fanáticos de Man United por la forma en que se comportan y aplauden. Sé que fue un campeón mundial en el boxeo.

«Fue un momento especial y especial. Por supuesto, no hay palabras que puedan explicar el dolor que ahora siente la familia por esta pérdida.

«Pero, por supuesto, estamos cerca. Sé lo increíblemente fanático de una ciudad de hombre, podría vivir los momentos malos y los buenos momentos en los últimos 10, 15 años. Creo que lo disfrutará. Sé para los fanáticos lo cerca que estaba.

«El aplauso del minuto fue increíble. Fue una experiencia que siempre recordaré porque, en todos los aplausos o en cada persona del estadio, sienten la gratitud por lo que ha hecho profesionalmente y, por supuesto, un gran y enorme fanático de la ciudad. Estamos muy tristes y sentimos mucho por la familia».

Phil Foden anotó el primer gol de la ciudad contra United y antes de la patada de patadas también había rendido homenaje a Hatton.

«Mi corazón claramente va a su familia en este momento difícil», dijo Foden. “Para escuchar las noticias justo antes de que un gran juego sea devastador, estoy seguro de que hoy habría estado aquí para apoyarnos.

«Hoy es para él y vamos a tratar de ganar y hacer lo mejor por él».

Después del juego, Foden agregó: “Para él, su familia, las personas que sufren ahora. Los muchachos se aseguraron de que lo hiciéramos todo.

“Al final no fue un buen partido hoy, pero la forma en que ganamos, todo fue para él y estamos muy contentos con el resultado.

«Fue una motivación adicional la que entró en el juego».