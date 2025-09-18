¿Por qué Pep Guardiola Erling Haaland agregó al grupo de liderazgo de Man City?

Esta temporada, Manchester City tiene un grupo de liderazgo de cuatro hombres y Pep Guardiola ha agregado a Erling Haaland en el verano.

Erling Haaland es parte del grupo de liderazgo de cuatro miembros en Manchester City

Pep Guardiola decidió agregar a Erling Haaland al grupo de liderazgo de Manchester City después de que el delantero había firmado un año y medio y medio en el club en enero.

El jugador de 25 años fue una nueva incorporación a ese grupo este verano cuando Guardiola se retiró de tradición y decidió nombrar a su propio capitán y grupo de liderazgo.

Guardiola llamó a Bernardo Silva como capitán del club, en el que Ruben Dias, Rodri y Haaland forman el resto del grupo de liderazgo. Con el contrato de Silva que expira al final de esta temporada, se podría designar otro proveedor.

Haaland mostró sus referencias de liderazgo con una exhibición heroica de toda la acción contra el Manchester United en el Etihad el domingo, anotó dos veces, pero también trajo a la defensiva mientras corría varias cruces en solo un breve pasaje de la competencia.

Guardiola dijo que Haaland fue promovido a un papel principal en vista de un día de capitán después de firmar ese acuerdo hasta 2034, pero también cree que el noruego había demostrado una duración de Borussia Dortmund desde su 2022.

«Es cuestión de tiempo. Es normal», dijo Guardiola. «Cuando llegas en las primeras temporadas, llegó a un equipo que ganó mucho y nos ayudó a traernos la Liga de Campeones.

«Es cuestión de tiempo y madurez. Es un poco mayor, es uno de los capitanes, ha firmado un contrato durante muchos años para estar aquí y, por lo tanto, es [it’s] Una forma natural. Normalmente, su figura gana en el vestuario en el campo y sucedió de manera natural. «

City comenzará su último ataque a la Liga de Campeones contra Napoli el jueves. Con ocho competiciones planeadas en la competencia, Guardiola tratará de resistir el deseo de rotar su equipo, e insiste en que los cuatro juegos en los que los Blues jugaron en la Copa Mundial de Clubes no piensan.

Tampoco hay ningún plan para tratar de proteger a Haaland, que actualmente es el único delantero en forma de la ciudad, ya que Omar Marmoush se recupera de una lesión en la rodilla, mientras que Rayan Ait-Nouri, Mateo Kovacic y Rayan Cherki también están ausentes.

«Hay jugadores que tienen más tendencia a las lesiones, pero hay tantos cuando está en forma», dijo Guardiola.

«El equipo es realmente bueno, solo tenemos un problema con solo 16 jugadores. Lo que necesitamos es que Rayan, Rayan y John regresen. Si todos regresan, los subs pueden tener un buen impacto en el juego. Tenemos que involucrar a todos».

