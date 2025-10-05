Por qué Ole Gunnar Solskjaer en Ipswich vs Norwich fue como un hombre de la leyenda del United para la próxima pista

El ex jugador y gerente del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, estaba en la multitud en Portman Road de la ciudad de Ipswich para el East Anglia Derby contra Norwich City

La leyenda de Man United Ole Gunnar Solskjaer regresó a Inglaterra este fin de semana para ver Ipswich Town vs Norwich City (Imagen: Anadolu a través de Getty Images)

La leyenda Ole Gunnar Solskjaer del Manchester United estaba en East Anglia Derby de la ciudad de Ipswich contra Norwich City para mostrar su apoyo al ex colega Kieran McKenna.

En agosto, Solskjaer fue despedido por Besiktas después de solo siete meses que estaba a cargo del club turco. Antes de su renuncia, Solskjaer supervisó a su equipo que perdió 2-1 ante la propiedad de Ineos del FC Lausana-Sport en la ronda de clasificación de la liga de la conferencia.

Poco después, Solskjaer regresó a Inglaterra y estaba en Suffolk para ver la victoria 5-0 de Ipswich sobre Sheffield United. El jugador de 52 años ahora ha regresado al este de Inglaterra para mostrar su apoyo a los tractores en su feroz colisión del Día del Derby con Norwich.

En la segunda mitad, con Ipswich, quien ganó 2-1 gracias a los objetivos de Cedric Kipre y Jaden Filogene a ambos lados del ecualizador de Oscar Schwartau, las cámaras de televisión vieron Solskjaer mirando la acción. Aunque Portman Road puede no estar donde esperaría el ex delantero, hay buenas razones.

El jefe de Ipswich, McKenna, trabajó como asistente de Solskjaer en United después de que José Mourinho lo ascendió al primer equipo. Entre 2018 y 2021, McKenna permaneció en el bateador Unido, pero no se iría mucho después de que Solskjaer fuera despedido para asumir el papel como entrenador en jefe en Ipswich.

Desde entonces, ha sido una montaña rusa para McKenna en Tractor Boys. Los llevó de la Liga Uno a la Premier League gracias a las sucesivas promociones.

Sin embargo, Ipswich solo tomaría una temporada en la Premier League antes de ser relegado al campeonato. Solskjaer ha disfrutado anteriormente hablando de McKenna.

Kieran McKenna colaboró ​​con Ole Gunnar Solskjaer en Man United (Imagen: papá)

En 2023 le dijo a Athletics: «Kieran fue una sorpresa para mí cuando llegué a United. Michael [Carrick]Ya lo sabía.

«Fuimos entrenados por Sir Alex, de la vieja escuela. Kieran no.

«Es el entrenador más minucioso y analítico, paso por paso, impulsado por el proceso con el que trabajé. Hace que sea muy fácil para los jugadores ver y comprender lo que queríamos de ellos».

Solskjaer se encuentra actualmente en la lista de corredores de apuestas de los siguientes gerentes en United. Si se dispara Amorim antes del día de Año Nuevo, Solskjaer tiene un precio del 14/1 con BET365 para ser designado como su reemplazo.

