Por qué no hay una respuesta incorrecta en el esposo del hombre de Río Ferdinand después de vencer a Chelsea

Manchester United iluminó cierta presión de los hombros de Ruben Amorim el sábado por la noche cuando derrotaron al Chelsea 2-1 a una semana Wet Old Trafford, recogiendo tres puntos cruciales

«Después de cinco juegos, con el juego Arsenal/Manchester City/Chelsea, ¿estamos satisfechos con siete puntos?» Esa fue la cuestión del Manchester United, Rio Ferdinand, después de la victoria sobre los Blues.

No es sorprendente que la mayoría de las reacciones al tweet supieran que esto no era lo suficientemente bueno y que puedes ver fácilmente por qué algunas personas pueden sentirse así. Si nos fijamos en las dos victorias que los Rojos han recogido, no ha habido ninguno de ellos convincente.

Fueron alquilados desde Burnley’s Hook y el resultado del Chelsea tendrá un asterisco dado el lado de la carretera tan temprano hasta que 10 hombres lo hicieron. Cuando los dos equipos tenían 10 hombres cada uno, el juego se volvió mucho más aún más y en otro día el lado de Enzo Maresca podría haber podido obtener un punto.

Mientras tanto, la derrota contra la ciudad estaba lejos de la implementación de que Ruben Amorim se puso en marcha en diciembre pasado. Al final del día, los fanáticos del United esperan que su equipo recoja mucho más de siete puntos de un posible 15.

Por otro lado, aquellos que estaban satisfechos con el número de puntos hasta ahora apuntan a la victoria sobre Chelsea y lo usan como prueba de un avivamiento bajo Amorim.

El entrenador en jefe portugués era más dudoso que nunca después de la pérdida de la ciudad y necesitaba que sus jugadores le dieran una respuesta.

Lo que vimos en la primera mitad, aunque contra diez hombres, fue un equipo que trabajó duro tanto para el club como para su gerente. Chelsea no pudo vivir con ellos en los primeros 45 minutos y en otro día el resultado, sin duda, podría haber sido antes del silbato de medio tiempo.

La estrecha derrota contra el Arsenal mostró una idea de lo que United puede convertirse en Amorim, incluso si el empate en Fulham no dejó mucho para ser entusiasta. En resumen, realmente no hay una respuesta incorrecta al debate de Ferdinand.

Si no está satisfecho, tiene derecho a ser porque los puntos son más bajos de lo que United hubiera esperado sin las distracciones de Europa. Si está satisfecho, hay indicios de que Amorim puede cambiar esto y que los Rojos todavía están descartando a la distancia de la raza europea.

La verdadera lucha para los Rojos es asegurarse de que se basen en esta victoria sobre Chelsea y la llevan a sus próximos dos juegos antes del descanso internacional. Un viaje a Brentford es el siguiente antes de que United Sunderland le dé la bienvenida a Old Trafford antes del descanso de octubre.

Si United está en el lado derecho de la mesa en mayo, deben obtener seis puntos de seis. Brentford no es el equipo que estuvieron bajo Thomas Frank la temporada pasada, mientras que Sunderland es un equipo recientemente promocionado que ha luchado en sus viajes hasta ahora.

Si United hará tres victorias sobre el rebote antes de su próxima prueba ‘Big Six’ contra el Liverpool, habrá mucha más positividad en torno a Amorim y el club. Todo menos y esta presión que se construyó la semana pasada solo se intensificará.

