Mason Mount ha sufrido dos temporadas de lesiones por lesiones desde que llegó al Manchester United, pero finalmente puede justificar su compensación de £ 55 millones y convertirse en un titular regular bajo Ruben Amorimim

Mason Mount dedicó su objetivo contra Sunderland a su abuelo (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

El hermoso acabado de Mason Mount en la victoria Vitale 2-0 del Manchester United en Sunderland subrayó su valor duradero cuando es adecuado.

Mount, una firma de £ 55 millones del Chelsea en 2023, pasó una gran parte de su tiempo en United como rehén de una lesión, limitada a solo 17 ventajas de la Premier League.

De hecho, dice todo sobre cuánto tiempo Monte al margen en United ha gastado que su objetivo contra Sunderland fue el primero en la Premier League en Old Trafford.

Pero el objetivo de Mount y la exhibición AllRound el sábado pasado que le dio una ovación de pie cuando estaba inmerso en la segunda mitad, lo que United falló en su ausencia forzada.

Firmado por Erik Ten Hag, quien vio a Mount por primera vez cuando estaba a cargo de Ajax y el centrocampista estaba prestado en Vitesse Arnhem, el actual jefe de United Ruben Amorim también es un gran admirador de los 26 años.

El objetivo de Mount contra Sunderland fue el primero para United en la Premier League en Old Trafford (Imagen: 2025 Getty Images)

Hablando después de la victoria de Sunderland, se le preguntó a Amorim sobre Mount y dijo: «Creo que Mason puede darnos más como mediocampista que como extremo o delantero. Puede defenderse muy bien, es realmente inteligente y puede atacar muy bien.

«Hoy tuvo un cierto número de minutos porque tenemos que manejarlo cuando un hombre como Mason regresa de una lesión. Pero realmente lo hizo bien».

Cuando está completamente en forma, Mount Bakt su camino hacia la primera alineación inicial de Amorim, antes de la firma de verano de £ 65 millones, Matheus Cunha, que tuvo un comienzo lento de su carrera en United.

La energía de Mount, la ética de trabajo, las posibilidades ofensivas y defensivas, asociadas con su amenaza objetivo y su versatilidad posicional, lo convierte en un sueño de que un gerente elija un equipo.

Después de una segunda temporada en United, Mount regresó al final del último período para ofrecer un recuerdo de su potencial cuando está en forma, con tres goles en dos juegos.

Sus dos goles en la victoria semifinal de la Europa League of United en Athletic Bilbao le dieron un comienzo en la final contra el Tottenham, pero todo el equipo no llegó a aparecer en una derrota por 1-0 que no hizo fútbol europeo en Old Trafford por segunda vez en 35 años.

Aquellos que trabajan con Mount en United dicen que ahora se ha establecido completamente en el noroeste. Cuando llegó a United por primera vez, pasó las vacaciones internacionales de regreso al sur con su familia, pero ahora se queda en su casa de Cheshire.

Su dedicación para mantenerse en forma, después de tales miserables problemas de lesiones, lo ve gastar períodos en baños de helados y saunas después del entrenamiento, lo que significa que a menudo es el último jugador que abandona el campo de entrenamiento.

Aunque Mount es el más cercano a Luke Shaw de todos los jugadores del United, sería una figura importante en el equipo de Amorim, alguien que se une a varios grupos y juega un papel clave en la armonía y la coherencia del grupo.

Mount ha sufrido un momento frustrante debido a una lesión desde que llegó al United desde Chelsea en 2023

Esa conveniencia con diferentes grupos de personas se extiende a los seguidores, donde Mount ha hecho una conexión con dos jóvenes fanáticos del United que acampan fuera del complejo de entrenamiento del club todos los días. Esa es su banda, la montaña todavía usa un brazalete que le han dado.

En el período difícil ha sido para unirse en términos de forma y resultados, Mount también se ha presentado para entrevistas después de la competencia, lo que subraya su creciente estado y papel de liderazgo dentro del grupo, señalando a él como un potencial capitán futuro.

Al darse cuenta de su potencial en United y desempeñar un papel clave en el equipo, naturalmente, depende del soporte que permanezca en forma. Después de la derrota por 1-0 de United contra el Arsenal en el día inaugural de la temporada, Mount tuvo una larga conversación con el jefe de Inglaterra, Thomas Tuchel, después del juego, con un último límite de tres dólares fue en 2022 en las cartas, permiso de fitness.

Por ahora, jugar para United es el único foco de Mount. Pasará la ruptura internacional de su estado físico para el viaje a Liverpool una semana el domingo, donde será uno de los primeros nombres en la revista del equipo, porque Amorim quiere ganar partidos de competencia consecutivos en United por primera vez.

