¿Por qué Man City vs Napoli es un jueves? Extraños partidos de la Liga de Campeones explicaron

La fase del grupo de la Liga de Campeones regresa esta semana, con el Manchester City en acción el jueves por la noche.

Manchester City regresa a la Liga de Campeones esta semana (Imagen: Michael Regan/Getty Images)

La Liga de Campeones finalmente ha regresado, con equipos de la Premier League que participan en Europa. Sin embargo, los fanáticos del Manchester City pueden confundirse por qué su partido inaugural no se lleva a cabo en los habituales espacios de martes y miércoles por la noche, sino que planeó para el jueves.

Por lo general, el jueves por la noche reservado para los partidos de la Europa League para los entusiastas dedicados del fútbol, ​​pero un nuevo formato europeo que se introdujo la temporada pasada significa que ahora se planificarán algunos partidos para este día. Esto significa que no se planifican otras competiciones de la UEFA, incluidas las de Europa y las Ligas de la Conferencia.

Solo hay una semana exclusiva de la Liga de Campeones por temporada y se eligió la jornada para esta campaña, repartida durante 16, 17 y 18 de septiembre. Los asistentes de la ciudad pueden respirar fácilmente sabiendo que su jueves por la noche será gratuito para el resto de la fase de competencia.

El equipo de Pep Guardiola se enfrenta a Napoli en el estadio Etihad, mientras que el antiguo lado del español Barcelona también irá a Newcastle la misma noche. Ambos juegos comienzan a las 8 p.m. y se puede ver en TNT Sports.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Otros partidos de la Liga de Campeones que tienen lugar el jueves incluyen; Club Brugge vs Monaco, FC Copenhague vs Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt vs Galatasaray y Sporting vs Kairat Almaty.

El regreso de Kevin de Bruyne a Etihad, como parte del equipo de Napoli, es una perspectiva particularmente emocionante para los fanáticos del Manchester City. El mago en el centro del campo dejó Manchester en el verano para mudarse a los campeones italianos y ya ha anotado dos veces en sus primeros tres partidos de la Serie A.

Otras ex estrellas de la Premier League como Scott McTominay y Rasmus Hojlund, ambas anteriormente del Manchester United, también están listas para opuestos a la ciudad, con el objetivo de dar a Guardiola algunos dolores de cabeza.

Mientras tanto, Eddie Howe podría estar sin dos de sus señales de verano más importantes cuando se enfrenta a los pesos pesados ​​europeos Barcelona. El nuevo delantero Yoane Wissa, quien se unió a Newcastle con un contrato de £ 55 millones de Brentford, todavía tiene que debutar en las Urracas y tiene que esperar un poco más para ponerse la franja en blanco y negro.

Wissa resultó herida durante el servicio internacional en el Dr. Congo y se espera que quede fuera de juego durante unas pocas semanas, lo que significa que Barcelona tendrá que ver con el formidable Nick Woltemade.

Jacob Ramsey probablemente también se perderá el primer partido de la Liga de Campeones, después de haber sufrido una lesión en el tobillo en el empate sin goles con Leeds United a fines de agosto. Se espera que salga por unas pocas semanas más, pero el lado positivo es que Anthony Gordon está listo y le gusta llenar sus botas.

Gordon se perdió la reciente victoria por 1-0 sobre Wolves debido a la suspensión, después de su tackle a Virgil Van Dijk en una derrota por 3-2 que lo vio, pero es elegible para jugar en Europa.

City y Newcastle están listos para comenzar sus partidos de la Liga de Campeones a las 8 p.m. el jueves 18 de septiembre de 2025.