Por qué los jugadores del Tottenham estaban «enfadados» tras el empate del Manchester United, según reveló un chat en el vestuario

El Manchester United salvó un punto ante el Tottenham Hotspur gracias a un cabezazo tardío de Matthijs de Ligt.

Los jugadores del Tottenham Hotspur reaccionan tras el empate ante el Manchester United (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

Mathys Tel admitió que los jugadores del Tottenham estaban enojados porque no pudieron aguantar para vencer al Manchester United.

El United lideró el descanso después de una primera mitad igualada. Un delicado centro de Amad encontró a Bryan Mbeumo en el medio y abrió el marcador.

Los Spurs empataron a través de Tel en el minuto 84 cuando su disparo desvió a Senne Lammens. Cuando Richarlison disparó el balón en la prórroga, parecía que la racha invicta del United estaba llegando a su fin.

Sin embargo, un cabezazo tardío de Matthijs de Ligt aseguró un punto para el equipo visitante. En declaraciones a TNT Sports después del partido, Tel admitió que había frustración en el campo de los Spurs.

“La sensación es 50-50”, admitió. «Perdimos un gol, estábamos perdiendo. En la segunda parte nuestra reacción fue buena, cambiamos el juego.

«Pero también estamos enojados porque teníamos que ganar hoy. Pero esto es fútbol, ​​tenemos que seguir adelante y seguir trabajando».

Cuando se le preguntó qué le dijo Thomas Frank en el entretiempo, Tel dijo: «Nos dijeron que simplemente aportáramos nueva energía. Necesitábamos energía para cambiar el juego y lo hicimos. Mostramos una gran mentalidad, merecíamos ganar este partido».

El United seguirá luchando por un puesto de clasificación para la Liga de Campeones después del parón internacional de noviembre. El empate amplía la racha invicta del United, que se extiende a cinco partidos después de su segundo empate consecutivo.

Una vez finalizado el parón internacional, el United recibirá al Everton en Old Trafford el lunes 24 de noviembre antes de viajar a Crystal Palace el domingo siguiente.

